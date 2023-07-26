مؤشر أبوظبي يرتفع 0.4% وسوق دبي عند مستوى 4039 نقطة

ارتفعت مؤشرات أسواق المال المحلية خلال جلسة تداول اليوم، وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي على صعود نسبته 0.39% ليصل إلى مستوى 9765.54 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي 0.61% إلى مستوى 4039 نقطة.

و بلغت قيمة تداولات سوق أبوظبي 1.16 مليار درهم جرت على 257.5 مليون سهم تم تداولها خلال 14848 صفقة، لتنتهي جلسة التداول بارتفاع أسهم 27 شركة.

و تصدر سهم العالمية القابضة التداولات بـ233.26 مليون درهم لينهي السهم جلسته على ارتفاع طفيف نسبته 0.03%، تبعه فيرتيغلوب بتداولات تخطت قيمتها 207.7 مليون درهم ليرتفع السهم 4.65%.

أما قائمة الرابحين فقد تصدرها بيلدكو بصعوده 15%، ثم بنك أم القيوين الوطني بارتفاعه 14.79%، وحل بنك رأس الخيمة ثالثاً ضمن قائمة الرابحين بارتفاعه 12%.

وارتفع سوق دبي المالي 0.61% إلى مستوى 4039.48 نقطة، وسط تداولات وصلت قيمتها إلى 726.7 مليون درهم على 373.57 مليون سهم تم تداولهم من خلال 11436 صفقة.

وتصدر الخليج للملاحة القابضة التداولات بقيمة 174.7 مليون درهم، تبعه سهم بنك دبي الإسلامي بـ80.87 مليون درهم ثم مصرف عجمان بـ65.6 مليون درهم، والإمارات دبي الوطني بـ54.4 مليون درهم.. وحل الخليج للملاحة في طليعة الرابحين بصعوده 14.87%، ثم مصرف عجمان بارتفاعه 12.68%.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب نحو 108.9 مليون درهم في حين بلغت مبيعاتهم 75.4 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب غير الخليجيين نحو 91 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 82 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 83.2 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 84.3 مليون درهم خلال نفس الفترة.

ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب غير الإماراتيين من الأسهم خلال الجلسة نحو 283.3 مليون درهم أي نحو 38.98% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغت مبيعاتهم نحو 241.8 مليون درهم لتشكل ما نسبته 33.28% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي في سوق دبي خلال جلسة اليوم نحو 41.4 مليون درهم كمحصلة شراء.