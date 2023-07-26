881 مليون درهم صافي أرباح "الجرافات البحرية" في النصف الأول

أعلنت شركة الجرافات البحرية الوطنية عن ارتفاع صافي أرباحها خلال النصف الأول من عام 2023، لتصل إلى 881 مليون درهم، ما يعكس نجاح استراتيجية التوسع الجغرافي وتوسيع نطاق أعمال المجموعة، وإنجاز المزيد من المشاريع الكبرى.

وأظهرت النتائج المالية لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية، للنصف الأول من العام 2023، تسجيلها أرقاماً قياسية ونمواً كبيراً في الإيرادات والأرباح الصافية، حيث وصلت إيرادات الشركة إلى 6.765 مليار درهم، مقارنة بـ3.546 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة بلغت 3.219 مليار درهم.

وتعكس تلك الأرقام والمنجزات الأداء القوي والتقدم المستمر في العديد من المشاريع الكبرى، مثل مشروع التطوير الشمالي، وهيل وغشا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى اتفاقيات أرامكو طويلة الأجل (Aramco LTAs) في المملكة العربية السعودية.

و بلغ صافي أرباح المجموعة، 881 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري 2023، بزيادة 478 مليون درهم تشكل 119% مقارنة بصافي الأرباح في النصف الأول من العام السابق 2022، الذي حققت فيه 403 ملايين درهم، ما يعكس تنامي الكفاءة التشغيلية الممتازة.

وتجسد هذه النتائج الإيجابية، نجاح الشركة في الالتزام بتنفيذ استراتيجيتها وتحقيق أهدافها المالية، مع التركيز على تحقيق القيمة المستدامة للمساهمين.

و قال رئيس مجلس إدارة المجموعة، محمد ثاني مرشد غنام الرميثي: "تعكس هذه النتائج القوة التنافسية لمجموعتنا وقدرتنا على تحقيق النمو في أوقات التحدي..و يجسد النمو القوي في الإيرادات القيمة التي نقدمها لعملائنا وثقتهم في قدرتنا على تنفيذ المشاريع الكبرى بنجاح".

وأكد أن نجاح الشركة يتسق مع نهج التميز في إدارة اقتصاد الإمارات وأبوظبي، بما يتطلبه من طموحات لا حدود لها، وتخطيط علمي وإصرار على التفوق والريادة، وتأكيد على أن التطور مسيرة مستدامة، وأن النجاح يستلزم مزيداً من النجاح.

وأشار إلى أن نهج الشركة في العمل مستمد من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وحرصهما على دعم الكوادر والكفاءات الوطنية واستلهام روح العصر والتأكيد على العمل بروح الفريق، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف: "تواصل المجموعة توسيع تنوعها الجغرافي، حيث حققت 79% من إيراداتها من الإمارات و21% من السوق الدولية، والتي أبرزها السعودية ومصر.. وتأتي هذه النتائج في أعقاب العديد من الإنجازات الرئيسة، بما في ذلك فوز المجموعة بعدة مشاريع جديدة خلال النصف الأول من العام".

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة : " ملتزمون بتحقيق النجاح الاستثنائي في جميع أعمالنا، وفخورون بالنتائج المتميزة التي حققتها الشركة في النصف الأول من عام 2023، حيث يدل الأداء القوي الذي حققناه على النجاح الكبير لاستراتيجيتنا و القيمة التي نقدمها للمساهمين ولجميع أطرافنا المعنية".

وأضاف : "ما تحقق على أرض الواقع إنجاز كبير لكنه متوقع لأنه وليد استراتيجية واضحة وطموحة وأفكار مبتكرة بناءة وإرادة لا تلين، وتخطيط لا يترك مجالاً للمصادفة، وتوفير لكل مقومات العمل والنجاح والاهتمام بكافة التفاصيل مهما صغرت".

وقال : "مع وصول الإيرادات إلى 6.765 مليار درهم، بزيادة بلغت 3.219 مليار درهم عن الفترة نفسها من العام السابق، نواصل تعزيز مكانتنا كواحدة من الشركات الرائدة في مجال التجريف البحري.. وتعكس الأرقام القياسية التي حققناها في العام الجاري 2023 نمونا القوي والمتزايد، وتُشير إلى الأداء القوي لمجموعة من المشاريع الكبرى".

وأضاف رئيس مجلس إدارة المجموعة : " لدينا أيضاً مجموعة متنوعة من المشروعات الجديدة المقبلة، بما في ذلك مشروع جزيرة الحديرياتPDA ، وهو يشمل أعمال التجريف والتسوية وتحسين التربة".

و أكد الرميثي أن هذه المشروعات تعكس تفاني الشركة في تقديم خدمات ذات جودة عالية وتميزها في تقديم القيمة للعملاء ومقدار الثقة الهائلة التي اكتسبتها من أعمالها ونجاحاتها السابقة وخبراتها التي تتراكم يوماً بعد يوم، ورهانها الصائب على المستقبل وقدرة الكوادر الوطنية على التطور والتنافس والنجاح والتميز.

من جانبه، أكد المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية أن ما تحقق من إنجازات وأرباح نتاج طبيعي لسياسات واضحة راسخة للشركة، وأهداف طموحة تسعى لتحقيقها، وتوفير كل عوامل النجاح لمنظومة العمل المتكاملة لاستنفار كل الطاقات ودعم المواهب واستقطاب الكفاءات، ومواجهة التحديات بعقلية مرنة ابتكارية وإرادة صلبة وحلول غير تقليدية.

وقال: "النصف الأول من العام 2023 كان حافلاً بالأحداث الإيجابية للشركة، حيث حققنا تقدماً ملحوظاً في عدد من المشاريع الكبرى، بالإضافة إلى فوزنا بعقود جديدة.. كما شهدنا نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح الصافية، ما يعكس قوة استراتيجيتنا وتميزنا في التنفيذ والمتابعة والتقويم المستمر للنتائج المتحققة."

و أشار إلى أنه وبناء على ما تحقق، من المتوقع أن تقدم الشركة المزيد من الإنجازات والقيمة المضافة للمساهمين في النصف الثاني من العام. و أوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة أن ما تحقق ثمرة منظومة عمل متكاملة تتخذ من التخطيط والعلم منهجاً لها، مع الاستثمار في العنصر البشري، واستشراف آفاق المستقبل، والسعي للتفوق والصدارة لمواكبة النجاحات التي تحققها الدولة في المجالات كافة بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وأضاف زغلول: "مع انطلاق النصف الثاني من عام 2023، أود أن أعبر عن فخري البالغ بالتقدم الذي حققناه حتى الآن.. نحن ملتزمون في المجموعة بتقديم حلول البناء البحري المبتكرة والعمل الشاق لتلبية احتياجات عملائنا".

وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة أن "النجاحات التي حققناها في الأشهر الستة الأولى من العام تُعزز مكانتنا واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال الجرافات البحرية، نحن نقوم بتشكيل مستقبل صناعة البناء البحري في العالم، ومتحمسون أيضاً لبدء عدة مشروعات جديدة في الأشهر المقبلة".

و حول نتائج الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري قال : "نحن نتطلع إلى المستقبل بثقة وأمل، ونسعى بكل طموح لمواصلة نجاحاتنا وتلبية احتياجات وتوقعات شركائنا، وندرك أن التميز يستلزم مزيداً من الابتكار والعمل والتنظيم والتخطيط، وهذا هو رهاننا الصائب بإذن الله وعهدنا الذي نسعى إلى تحقيقه والوفاء به لمزيد من الأرباح والتطور والتنمية المستدامة".

وأثبتت الأرقام القياسية التي حققتها الجرافات البحرية الوطنية صحة رؤيتها المستقبلية، من خلال تحقيق الإيرادات والأرباح الإجمالية وصافي الربح خلال النصف الأول من عام 2023.

ورسخت المجموعة استراتيجيتها الساعية إلى توسيع نطاق أعمالها، بالفوز بعدة مشروعات جديدة خلال النصف الأول من العام، من بينها مشروع جزيرة الحديريات PDA من شركة مُدن العقارية، بالإضافة إلى خطاب ترسية لصالح شركة الإنشاءات البترولية الوطنية التابعة للمجموعة من شركة "أدنوك" والخاص باتفاقية خدمات ما قبل البناء المتعلقة بالمرافق البحرية لمشروع تطوير غاز هيل وغشا بقيمة تبلغ حوالي 220 مليون درهم.. كما حصلت الشركة على أعمال تركيبات لشركة "أدنوك" بقيمة إجمالية تبلغ 596 مليون درهم.

وفي سياق متصل، وقعت المجموعة مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لإطلاق مبادرة تهدف إلى تأهيل الموردين وتعزيز فرص المشتريات للموردين في إمارة أبوظبي والمشاركة في المشاريع الكبرى التابعة للمجموعة في الدولة والعالم.

وأثمرت تلك المذكرة إطلاق مبادرة "معاً ننمو" التي تهدف إلى تعزيز وعي الموردين باحتياجات السوق، وتعريفهم بالمعايير التي تؤهلهم للمشاركة في مشاريع المجموعة وتوسيع فرص المشاركة بالعطاءات.

كما وقعت المجموعة مذكرة تفاهم مع شركة مُدن العقارية لدعم كافة مشاريعها المستقبلية كجزء من التزام المجموعة بمواصلة تقديم المشاريع التحويلية التي تعزز مزايا أبوظبي وتدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.

إضافة إلى ذلك، شاركت المجموعة في معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول، والمؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج"، أحد أكبر المؤتمرات الدولية في المنطقة للشركات العاملة في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية في الإسكندرية، وذلك بهدف تعزيز وجودها في السوق المصري.

من جهة أخرى، نجحت المجموعة في استثمار 290 مليون درهم في مشروعات طموحة خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، وهو ما يعكس التزام الشركة الراسخ بتحقيق القيمة المستدامة للمساهمين، والتي تتضمن بشكل رئيسي الإرساء الجاف، وتحديث الحفارات الحالية، والمعدات الداعمة، بالإضافة إلى قطعة أرض بقيمة 40 مليون درهم.