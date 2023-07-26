«جيه إل إل»: مبيعات الوحدات السكنية على الخريطة في دبي ترتفع 38% من حيث القيمة

أصدرت شركة «جيه إل إل» المختصة في إدارة العقارات والاستثمارات، أحدث تقاريرها حول أداء سوق العقارات في دولة الإمارات خلال الربع الثاني الذي أشارت فيه إلى حالة الزخم القوي والمستمر الذي حققته معاملات «البيع على الخريطة» في أسواق الوحدات السكنية في دبي وأبوظبي، على خلفية تجدد ثقة المستثمرين والإقبال الكبير على المشروعات التي تم تدشينها في الآونة الأخيرة.

وبحسب بيانات منصة «دبي بالس» الرقمية، ازدادت مبيعات الوحدات السكنية على الخريطة في دبي بنسبة 38% من حيث القيمة، و30% من حيث العدد خلال الربع الثاني، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتم تسجيل 57% من المعاملات ضمن فئة الوحدات التي يراوح سعرها بين 500 ألف ومليوني درهم، مع تركيز المستثمرين في الأساس على وحدات الاستوديو، والوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة في مناطق مثل «قرية جميرا الدائرية»، و«دبي لاند»، و«مدينة محمد بن راشد».

وفي أبوظبي واصل سوق البيع على الخريطة أداءه القوي خلال الربع الثاني، إذ تشير بيانات «منصة كوانتا الرقمية» إلى أن قيمة معاملات البيع على الخريطة زادت بأكثر من الضعف، من 1.8 مليار درهم في الربع الثاني عام 2022 إلى 3.8 مليارات درهم في الربع الثاني من 2023، مع تركز معظم النشاط في فئة الوحدات التي يراوح سعرها بين مليونين وثلاثة ملايين درهم.

وشهد سوق الوحدات السكنية تسليم 7300 وحدة في دبي خلال الربع الثاني، ليرتفع إجمالي المعروض من الوحدات السكنية إلى 700 ألف وحدة، فيما من المقرر تسليم 21 ألف وحدة إضافية في النصف الثاني من العام الجاري.

وبشكل عام واصل أداء سوق الوحدات السكنية في دبي تحسنه القوي، مع ارتفاع أسعار البيع بنسبة 16%، وارتفاع الإيجارات بنسبة 24% في مايو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فضلاً عن استمرار الطلب على الوحدات الفاخرة عالية الجودة في المجمعات السكنية الراقية متعددة الاستخدامات.

وقال الاستشاري في قسم البحوث لدى «جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، فراز أحمد: «يؤكد النمو المستمر في معاملات البيع على الخريطة، وارتفاع معدلات الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة، وتطور المعروض في قطاع منافذ التجزئة والتجديدات التحولية في قطاع الفنادق، ديناميكية دبي وأبوظبي باعتبارهما من الوجهات الاستثمارية الحيوية».

وأضاف: «في ضوء ثقة المستثمرين القوية والإقبال الكبير على المشروعات الجديدة والتطورات الابتكارية، ما من شك في أن دبي وأبوظبي تمهدان الطريق نحو نمو وتحول مستدامين لسوق العقارات في دولة الإمارات».

ووفقاً لـ«جيه إل إل»، فقد استمر سوق المساحات المكتبية في دبي في تحقيق معدلات طلب قوية. وارتفع متوسط إيجارات المساحات المكتبية من الفئة «أ» في منطقة الأعمال المركزية بنسبة 18%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 2300 درهم للمتر المربع سنوياً.