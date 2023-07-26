«إير كندا» تنقل عملياتها إلى المبنى «3» في «دبي الدولي»

أعلنت شركتا «إير كندا» و«طيران الإمارات»، أمس، عن تطور إيجابي كبير في خدمة المتعاملين، بموجب الشراكة الاستراتيجية بينهما، وذلك مع نقل عمليات «إير كندا» إلى المبنى «3» في مطار دبي الدولي، اعتباراً من اليوم.

وسيستمتع المتعاملون الذين يسافرون من الأميركتين وإليهما على رحلات «إير كندا»، وعبر دبي إلى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا وإفريقيا، على رحلات «طيران الإمارات»، بتجربة سلسة وسريعة مع راحة البقاء في المبنى ذاته.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «يسرنا أن نستقبل رحلات (إير كندا) في المبنى (3) الخاص بـ(طيران الإمارات)، ما يوفر اتصالاً سلساً للمتعالمين المسافرين عبر دبي إلى مختلف الوجهات ضمن شبكة خطوطنا العالمية».

وأضاف: «نأمل أن يستمتع متعاملو (إير كندا) بمرافقنا الحديثة لانتقال من دون تلامس عند مغادرتهم، وكذلك عبر النقاط الأخرى في المبنى (3)، مثل صالات درجة الأعمال. ونتطلع إلى مزيد من العمل مع (إير كندا) لتوفير تجربة سفر أفضل وتقديم اتصال أكثر ملاءمة للمسافرين».

من جانبه، أعرب نائب الرئيس التنفيذي للشبكات وتخطيط الإيرادات في «إير كندا»، مارك غالاردو، عن خالص الشكر والتقدير لكل من «طيران الإمارات» ومؤسسة مطار دبي، على تسهيل هذه الخطوة التي ستفيد جميع المتعاملين بشكل كبير.

وقال: «نقل عملياتنا إلى المبنى (3) بمطار دبي الدولي حدث مهم يؤكد أهمية شراكتنا الاستراتيجية مع (طيران الإمارات)، وأهمية رحلاتنا بين الإمارات وكندا».

في السياق نفسه، رحّب الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار دبي الدولي، ماجد الجوكر، بالخطوة الجديدة. وقال: «المبنى (3) منشأة ذات مستوى عال، مصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للمسافرين العصريين مع نقاط اتصال بيومترية، ومناطق انتظار فسيحة ومريحة، ومجموعة متنوعة من مرافق تناول الطعام والتسوق. وسيؤدي هذا النقل إلى تسهيل عمليات (إير كندا)، ومواصلة تحسين كفاءة مطارنا وتجربة السفر بشكل عام».