تصرفات عقارات دبي تحقق 1.5 مليار درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.5 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 463 مبايعة بقيمة 1.23 مليار درهم، منها 48 مبايعة لأراضٍ بقيمة 359.37 مليون درهم، و415 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 871.9 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 58 مليون درهم في منطقة «سيح شعيب 4»، تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة «البرشاء جنوب الثالثة»، ومبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة و«ادي الصفا 3».

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 3» بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 99 مليون درهم، وثالثة في «مدينة هند 4» بتسجيلها ثماني مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في المنطقة نفسها، وأخيراً مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة «مرسى دبي».

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 50 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 5» بتسجيلها 47 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم، وثالثة في «البرشاء جنوب الثالثة» بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 205.78 ملايين درهم، منها 15 رهناً لأراضٍ بقيمة 33.83 مليون درهم، و88 رهناً لفلل وشقق بقيمة 171.95 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 88 هبة بقيمة 65.19 مليون درهم.