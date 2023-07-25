«سكيفت»: الإمارات ثاني أكثر الوجهات نمواً في أعداد الزوار الدوليين

حلت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً كأكثر الوجهات نمواً في أعداد الزوار الدوليين خلال العام الماضي، مع تجاوز الأعداد مستويات عام 2019، وفقاً للتقرير السنوي لعام 2023 الصادر عن شركة «سكيفت» للأبحاث، ومقرها مدينة نيويورك الأميركية.

وذكرت الشركة في تقريرها عن مؤشرات أداء قطاع السياحة والسفر، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن دولة الإمارات حققت مستويات أداء قوية في أعداد الزوار الدوليين مقارنة ببقية أسواق العالم، حيث استقبلت نحو 23 مليون زائر دولي عام 2022، لافتة إلى أن السوق الإماراتية وفقاً لأحدث البيانات العائدة لشهر يونيو الماضي، تقدمت تسعة مراكز دفعة واحدة في إجمالي أعداد الزوار لعام 2022، لتحل في المركز العاشر عالمياً.

وأضافت أن الإمارات لاتزال الوجهة الأكثر زيارة في منطقة الشرق الأوسط في أعداد السياح الدوليين، في وقت حلت النمسا في المركز الأول في قائمة أسرع الأسواق تعافياً، وجمهورية الدومينيكان في المركز الثالث، تلتها أندورا وهولندا في المركزين الرابع والخامس.

الأداء السياحي

وتطرق التقرير إلى أداء القطاع السياحي في دبي، حيث استقبلت الإمارة 14.36 مليون زائر دولي في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2022، بزيادة 97% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021 الذي استقبلت فيه 7.28 ملايين زائر، واستقطبت 6.02 ملايين سائح دولي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ5.1 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو 18%.

الأسواق المصدرة

وذكرت البيانات أن الهند حلت في مقدمة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي خلال الفترة الممتدة بين يناير وأبريل 2023، مسجلة أكثر من 806 آلاف زائر، تلتها روسيا بنحو 474 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوّار من المملكة المتحدة 391 ألف زائر، ومن السوق السعودية نحو 352 ألف زائر.

بدورها، حلت عُمان في المركز الخامس مسجلة نحو 348 ألف زائر، تلتها ألمانيا بـ269 ألف زائر دولي، ثم الولايات المتحدة بنحو 250 ألف زائر، وإسرائيل 163 ألف زائر، تلتها الصين في المركز التاسع مسجلة 143 ألف زائر، فيما سجلت إيران نحو 137 ألف زائر. وأشارت البيانات إلى التعافي الكبير للأسواق الأكبر المصدرة للزوار إلى دبي خلال هذه الفترة.

التوزيع المناطقي

ولفت التقرير إلى أن أوروبا الغربية لاتزال تتصدر المناطق الجغرافية في العالم من حيث عدد الزوار إلى دبي، إذ تستحوذ على نسبة 22% من إجمالي زوار الإمارة، تليها منطقة جنوب آسيا بنسبة 16%.

كما أشار التقرير إلى الأداء الذي سجله مطار دبي الدولي خلال العام الماضي مع ارتفاع إجمالي أعداد المسافرين عبر المطار خلال العام الماضي بنسبة 127% إلى أكثر من 66 مليون مسافر، مقارنة بـ29.1 مليون مسافر في عام 2021، مشيرة إلى أن مطار دبي الدولي احتفظ بمركزه الأول كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، خلال العام الماضي، وذلك للعام التاسع على التوالي.