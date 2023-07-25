أمام محمد بن راشد.. 9 قضاة جدد يؤدون اليمين القانونية

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أدى تسعة قضاة جدد في مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي اليمين القانونية بقصر زعبيل في دبي.

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للقضاة الجدد، التوفيق في عملهم ومهامهم الجديدة، والمساهمة في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية في إمارة دبي، وضمان سير العمل وانتظامه في مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي على أفضل وجه ممكن، بما يسهم في إعلاء حكم القانون ومراعاة حقوق أفراد المجتمع، واحترام الإنسان وصون كرامته.

من جانبهم، أعرب الأعضاء الجدد في مركز فض المنازعات الإيجارية عن تقديرهم للثقة التي أولاهم إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤكدين التزامهم بتحمُّل مسؤولية إعلاء كلمة القانون، وترسيخ مبادئ العدالة دون إبطاء أو تأخير.

وأدى اليمين القانونية كل من: الدكتور عمر طارق سالم عبيد السويدي، والدكتور راشد محمد سعيد حميد اليماحي، والدكتور عبدالرحمن جمعة محمد شرف، والدكتور يوسف يعقوب يوسف أبوالريش المنصوري، والدكتور علي عبيد محمد أبوغزيز السويدي، والمر سلطان بطي بن مجرن المري، ووليد زكي أبوالحسن عبدالجليل، وعمرو السيد زكي سالم، وشريف محمد مسعد أحمد عبدالجواد، على أن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة في ضوء احترام التشريعات السارية في الدولة وإعلاء سلطة القانون.

وحضر مراسم أداء اليمين القانونية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، والأمين العام للمجلس القضائي في دبي، الدكتور سيف غانم السويدي، والمدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، ورئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى محمد.