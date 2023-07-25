دبي الثانية عالمياً في تداول الأصول الافتراضية

احتلت دبي المركز الثاني عالمياً ضمن أكبر مراكز منصات تداول الأصول الافتراضية العالمية، وشركات العملات المشفّرة في العالم. يحسب موقع "globeecho"، فإن تقدم دبي على قائمة أكبر مراكز منصات تداول الأصول الافتراضية العالمية يأتي بعد نجاحها في تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية متطورة لاستقطاب منصات تداول الأصول الافتراضية العالمية وشركات العملات المشفّرة، وذلك بالتزامن مع النمو المستمر للاقتصاد الرقمي، وتقنيات الـ"بلوك تشين".

وذكر الموقع، أن "دبي حشدت إمكاناتها المتطورة وبنيتها التحتية العصرية من أجل ابتكار حلول استراتيجية لضمان نمو شامل ومستدام لمجتمع الأعمال الرقمي في الإمارة، من خلال تطبيق سياسات ولوائح صديقة للعملات والأصول الرقمية، وإرساء دعائم بنية تشريعية وتقنية تواكب التطور العالمي في هذا المجال".

وأفاد الموقع بأن قائمة أكبر مراكز منصات تداول الأصول الافتراضية العالمية تصدرتها العاصمة البريطانية لندن.

وعكفت الإمارات التي تشكل مركزاً مالياً حيوياً للمنطقة، على تطوير إطار تنظيمي للأصول الافتراضية لجذب أشكال جديدة من الأعمال التجارية مع احتدام المنافسة الاقتصادية في المنطقة.

وتشمل الأصول الافتراضية، عدة منتجات من بينها العملات المشفرة، والرموز غير القابلة للاستبدال.