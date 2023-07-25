دبي تطلق ختماً للسياحة المستدامة

أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي «ختم دبي للسياحة المستدامة» سيُمنح للمنشآت الفندقية التي تحقق أعلى نسبة التزام بمعايير الاستدامة الـ19 المعتمدة من قبل الدائرة، تعزيزاً لمكانة الإمارة كإحدى وجهات السياحة المستدامة الرائدة عالمياً، والإسهام في تحقيق أهداف «أجندة دبي الاقتصادية D33» الرامية إلى جعل دبي واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

ويأتي إطلاق «ختم دبي للسياحة المستدامة» تزامناً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، في وقت تم فيه تطوير الختم بالتعاون مع قطاع الضيافة في دبي، سعياً إلى دفع الجهود الرامية إلى تمكين قطاع السياحة من تحقيق مستهدفات الاستدامة، ودعم المبادرات المعنية بالهدف الاستراتيجي المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وترسخ المبادرة النهج المستدام للممارسات البيئية لدى المنشآت الفندقية، من خلال تنافسها لتحقيق أفضل النتائج للحصول على الختم. وستجرى عملية التقييم بناء على تحديد مستوى كل منشأة في تطبيق المعايير المعتمدة من قبل الدائرة، ومنها كفاءة ترشيد استخدام الطاقة والمياه، وبرامج إدارة النفايات، فضلاً عن تنفيذ مبادرات توعية وتدريب للموظفين.

ويشمل «ختم دبي للسياحة المستدامة» ثلاث فئات هي «الذهبية» و«الفضية» و«البرونزية»، تبعاً للنتائج المحققة، وفقاً لمعايير الاستدامة الـ19 التي تطبقها المنشآت الفندقية.

وستتولى لجنة تحددها وتشرف عليها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مكونة من خبراء مستقلين من القطاعين الحكومي والخاص، مسؤولية الإشراف على عملية التدقيق، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وأقصى درجات النزاهة والحيادية.

ووفقاً لـ«الاقتصاد والسياحة»، يبدأ استقبال طلبات الترشيح من المنشآت الفندقية للحصول على «ختم دبي للسياحة المستدامة» اعتباراً من الثالث من أغسطس حتى الـ31 من أغسطس 2023، فيما ستتم دعوة الفنادق لحضور جلسات توعية حول تقديم الطلبات بعد فتح باب الترشيح.

وقال المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الاستراتيجية المؤسسية والأداء في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، يوسف لوتاه: «يدعم (ختم دبي للسياحة المستدامة) الممارسات البيئية لدى المنشآت الفندقية على مستوى الإمارة، عبر تحديد معايير التميز في الإشراف البيئي. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى جعل إمارة دبي وجهة سياحية مستدامة رائدة، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة، بما يدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33».

وأضاف لوتاه: «أرسينا مجموعة معايير مختارة بدقة، لضمان تكريم الفنادق التي تجسد أعلى مستويات التميز في تطبيق الممارسات المستدامة. ومن خلال اعتماد تجربة هذه المنشآت، ستتوافر لدينا نماذج تحتذى، ما يشجع المنشآت الفندقية الأخرى على رفع مستوى التزامها بمعايير الاستدامة، وتبنّي مبادرات تسهم في رفع الوعي بهذا الخصوص في القطاع ولدى السياح».

وأشار لوتاه إلى أن «المبادرة تشكل خطوة استراتيجية يدعمها قطاع الفنادق الحيوي في إمارة دبي، وتسهم في تحقيق هدف الإمارة المتمثل في جعل المدينة وجهة رائدة للمسافرين العالميين الباحثين عن تجارب مستدامة نوعية، كما تمهد الطريق أمام شراكات جديدة لتبني ممارسات مبتكرة صديقة للبيئة، تقلل انبعاثات الكربون، وتعزّز النمو المستدام».

وتابع: «يأتي هذا التوجّه في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر (COP28) في دبي من الـ30 من نوفمبر إلى الـ12 ديسمبر المقبل، إذ يعكس الختم المعتمد الرؤى المستقبلية لقطاع السياحة في الإمارة، ونهجها الملتزم بتعزيز قطاع مستدام ومزدهر اقتصادياً ومسؤول بيئياً».

مبادرات مبتكرة

مهدت استراتيجية الاستدامة التي تتبعها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، الطريق لمبادرات مبتكرة مثل «أداة احتساب الكربون» التي تتيح للشركاء وأصحاب المنشآت الفندقية، تحديد مستويات استهلاك الطاقة لإدارتها بكفاءة وفق الممارسات البيئية التي تتماشى مع متطلبات الاستدامة، إضافة إلى مبادرة «دبي تبادر» للاستدامة، التي تشجع على استخدام قوارير المياه القابلة لإعادة التعبئة التي أسهمت منذ إطلاقها في الـ15 من فبراير 2022 في تقليل استهلاك عبوات المياه البلاستيكية بمعدل أكثر من 10 ملايين عبوة من سعة 500 ملليلتر، وتشييد 50 محطة لتعبئة مياه الشرب في مواقع مختلفة من الإمارة.