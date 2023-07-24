مكتوم بن محمد: ثريا الهاشمي نموذج مشرف للمرأة الإماراتية

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في تغريدة على «تويتر»: «انتخب بنك التنمية الجديد لدول البريكس، ثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات الدولية المالية في وزارة المالية، لمنصب عضو مجلس الإدارة ومدير المجموعة خلال الاجتماع السنوي الذي عقد في شنغهاي. ثريا الهاشمي هي أول إماراتية وعربية تشغل هذا المنصب، وأراها نموذجاً مشرفاً للمرأة الإماراتية. فخور بها وبكافة كوادرنا الوطنية التي تمثل الوطن في كافة المحافل الدولية، أبارك لها هذا التكليف وأتمنى لها التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة».

وجاءت تصريحات سموه بمناسبة إعلان بنك التنمية الجديد New Development Bank (NDB) لدول البريكس، اختيار مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، ثريا حامد الهاشمي، لشغل منصب عضو في مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، ومدير المجموعة، وذلك إثر انتخابات داخلية على هامش الاجتماع السنوي الثامن المنعقد أخيراً في مدينة شنغهاي في الصين.

وبذلك تكون ثريا الهاشمي أول إماراتية وعربية تشغل منصباً بهذا المستوى الرفيع ضمن بنك التنمية الجديد الذي أنشأته في يوليو 2015 الدول المعروفة بدول البريكس (BRICS)، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وستتمكن الهاشمي في دورها الجديد من خدمة دولة الإمارات وإسهاماتها العالمية في المجالات المالية، لتعطي مثالاً حياً للكوادر النسائية الإماراتية التي أثبتت مكانتها وقدراتها المتميزة، وتميزت في المحافل الدولية وفي كبريات المؤسسات الاقتصادية، لتسهم الكوادر الوطنية لدولة الإمارات في دعم مشروعات البنية التحتية وأهداف التنمية المستدامة، وتغني بخبراتها إسهامات الإمارات في بنك التنمية الجديد الذي يضطلع بدور مهم على الصعيد العالمي في تحقيق التنمية العالمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة، بين مختلف الاقتصادات الناشئة والنامية.

وكانت دولة الإمارات انضمت لعضوية بنك التنمية الجديد لدول «البريكس» في أكتوبر 2021 بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 19/ 3 لسنة 2021. ويمثل دولة الإمارات في مجلس المحافظين التابع لبنك التنمية الجديد، وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، بصفته محافظاً، ووكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري بصفته محافظاً مناوباً.

وتشارك دولة الإمارات بفاعلية في الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك، وفي الندوات وحلقات العمل والنقاشات على هامش تلك الاجتماعات التي تركز على مواضيع مثل توظيف الابتكار لوضع سياسات إنمائية وحلول تمويل وبنية رقمية متقدمة، وتأسيس هيكلية جديدة للشراكات العالمية في المجال الإنمائي الدولي على أسس المنفعة المتبادلة، لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية شاملة مستدامة صديقة للبيئة، وتعزيز دور الابتكار في قيادة عملية التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية، وخاصة تلك الناجمة عن تغير المناخ، والعمل على إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، وتمكين مبادرات البيانات المفتوحة التي من شأنها دعم المنصات الرقمية التي توفر حلولاً لتبادل الأفكار، والتعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأنشأت بنك التنمية الجديد دول «البريكس» على أساس اتفاقية حكومية دولية تم توقيعها في قمة «البريكس» السادسة في مدينة فورتاليزا البرازيلية في يوليو 2014. ويقع مقر بنك التنمية الجديد في مدينة شنغهاي الصينية وله مكاتب إقليمية في جنوب إفريقيا والهند.

مؤهلات عالمية

حصلت ثريا حامد الهاشمي على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في الشارقة، ودرجة ماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة «تفتس» الأميركية، وتعمل في وزارة المالية منذ مارس 2020 وتشغل منصب مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، حيث تدير فريقاً يعالج قضايا الاستثمارات الحكومية والمعاهدات والمفاوضات الثنائية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وانخرطت في إدارة علاقة دولة الإمارات في المنظمات المالية الدولية، بما في ذلك مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك التنمية الجديد، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، والمسار المالي التابع لمجموعة العشرين، ومثلت دولة الإمارات في عدد من الاجتماعات والمنتديات، كما تشغل عضوية مجالس إدارة عدد من المؤسسات.