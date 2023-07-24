الإمارات الأولى عربياً وخليجياً في مؤشر الذكاء الاصطناعي

تتصدر الإمارات المرتبة الأولى عربياً وخليجياً، و28 عالمياً في مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي‎ لعام 2023 ضمن تصنيف "تورتواز ميديا" لـ 62 دولة حسب قدراتها في الذكاء الاصطناعي، حيث يتتبع التطورات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بالدول التي استثمرت في هذا المجال.

ويعتمد المؤشر 7 ركائز فرعية: هي المواهب، البنية التحتية، البيئة التشغيلية، البحث، التطوير، الاستراتيجية الحكومية، والتجارة.

وما يجدر ذكره، تتصدر أمريكا المرتبة الأولى عالمياً، تليها الصين، ومن ثم سنغافورة، وبريطانيا وخامساً كندا.