الإمارات الأولى عربياً وخليجياً في مؤشر الذكاء الاصطناعي
تتصدر الإمارات المرتبة الأولى عربياً وخليجياً، و28 عالمياً في مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي لعام 2023 ضمن تصنيف "تورتواز ميديا" لـ 62 دولة حسب قدراتها في الذكاء الاصطناعي، حيث يتتبع التطورات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بالدول التي استثمرت في هذا المجال.
ويعتمد المؤشر 7 ركائز فرعية: هي المواهب، البنية التحتية، البيئة التشغيلية، البحث، التطوير، الاستراتيجية الحكومية، والتجارة.
وما يجدر ذكره، تتصدر أمريكا المرتبة الأولى عالمياً، تليها الصين، ومن ثم سنغافورة، وبريطانيا وخامساً كندا.
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