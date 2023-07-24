843.6 مليون درهم استثمارات أجنبية «فردية» في القطاع العقاري بأبوظبي

أعلنت دائرة البلديات والنقل أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لفئة الأفراد في القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، وصلت إلى 834.6 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري (2023) محققة نسبة نمو قياسية وصلت إلى 363% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقاً لبيانات دائرة البلديات والنقل، تصدّرت المناطق الخمسة التالية القائمة لأعلى حصص الاستثمار في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة للأفراد، وهي: جزيرة السعديات بنسبة 34%، وجزيرة ياس 28%، والجرف بنسبة 12%، وجزيرة الريم بنسبة 11%، والشامخة بنسبة 8%.

وقال المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل، الدكتور أديب العفيفي: "نحن مسرورون بالإعلان عن النمو القياسي في حجم الاستثمارات العقارية الأجنبية المباشرة في أبوظبي، حيث تعكس نسبة النمو 363% خلال النصف الأول من العام الحالي ما تتمتع به الإمارة من عناصر جذب قوية للاستثمار الأجنبي المباشر، والتي من بينها ما تتميز به الإمارة من موقع استراتيجي مهم، وبنية تحتية عالمية المستوى، وبيئة اقتصادية وتشريعية داعمة وممكنة أسهمت في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للأفراد من جميع الجنسيات للاستثمار والعيش والاستقرار في الإمارة".

وأضاف العفيفي: " لقد أسهم المناخ الاستثماري في أبوظبي، مدعماً بالحوافز التشجيعية والأطر التشريعية والتنظيمية القوية في خلق بيئة داعمة ومحفزة للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن فرص واعدة في سوق العقارات.

كما أسهم التزام الإمارة بتبني سياسات التنمية المستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي، والاستدامة البيئية في تعزيز قدرة الإمارة على استقطاب الاستثمارات العقارية الأجنبية المباشرة".

وأكد أن زيادة معدلات النمو في حجم الاستثمارات العقارية الأجنبية المباشرة تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في اقتصاد الإمارة، وقدرتها على توفير عوائد طويلة الأمد، لافتاً إلى أهمية الاستمرار في بناء منظومة عقارية متكاملة ومحفزة للمستثمرين الأجانب، من خلال تنظيم العمليات، وتوفير تجربة خدمات حكومية سلسة وميسرة تسهل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع العقاري في إمارة أبوظبي.