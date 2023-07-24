غرفة دبي العالمية تفتتح مكتباً تمثيلياً في فيتنام

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن افتتاحها مكتباً تمثيلياً جديداً لها في مدينة «هو شي منه» الفيتنامية، في خطوة تعكس التزامها بدعم مصالح مجتمع الأعمال، وتنسجم مع مبادرة «دبي جلوبال» الهادفة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة.

وأقيمت مراسم افتتاح المكتب الجديد للغرفة، الذي يعتبر المكتب 22 للغرفة حول العالم، في مدينة «هو شي منه»، وحضرها كل من سفير فوق العادة ومفوض دولة الإمارات لدى فيتنام، الدكتور بدر عبدالله المطروشي، ونائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي، سالم الشامسي.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «يعكس افتتاح مكتبنا الجديد في مدينة (هو شي منه) أهمية علاقة دبي الاستثمارية والتجارية مع فيتنام. ونتطلع للاستفادة من هذه الخطوة الاستراتيجية لتعزيز الروابط الثنائية بين مجتمعي الأعمال».

وأضاف: «نعمل على تحقيق أهداف مبادرة (دبي جلوبال)، إضافة إلى رفع قيمة تجارة دبي الخارجية إلى تريليوني درهم بحلول عام 2026، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الفيتنامية إلى إمارة دبي».

من جهته، قال الدكتور بدر عبدالله المطروشي، إن «افتتاح مكتب تمثيلي لغرفة دبي العالمية في فيتنام يعد خطوة من ضمن العديد من الخطوات المهمة التي اتخذتها الإمارات نحو تعزيز الشراكة الإماراتية الفيتنامية، مثل تدشين المفاوضات لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وإقامة منتدى اقتصادي بين شركات البلدين في مطلع يونيو من العام الجاري».

ويتماشى افتتاح المكتب الجديد مع مبادرة «دبي جلوبال»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتأسيس شبكة متكاملة تشمل 50 مكتب ترويج تجارياً لدبي في أنحاء العالم بحلول عام 2030.

وبحسب إحصاءات دائرة جمارك دبي، بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع فيتنام في عام 2022 نحو 7.7 مليارات دولار (28.3 مليار درهم)، فيما بلغ عدد الشركات الفيتنامية المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي حتى نهاية مايو 170 شركة، منها 22 شركة جديدة انضمت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وتضمنت أبرز الصادرات والمنتجات المعاد تصديرها من دبي إلى فيتنام التبغ (92 مليون دولار)، وعلف الحيوانات (38 مليون دولار)، والألمنيوم (33 مليون دولار).