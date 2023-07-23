فنادق ووكالات سفر: «طفرة» في الطلب على دبي.. وموسم سياحي نشط شتاءً

قال مسؤولو مجموعات فندقية ووكالات سفر، إن دبي ستشهد خلال الربع الأخير من العام الجاري، طفرة في الطلب على السوق الفندقية، وموسماً سياحياً نشطاً، مع تدفق المسافرين إليها من مختلف الأسواق العالمية، فضلاً عن جدول ضخم من المؤتمرات والفعاليات الكبرى، وموسم الأعياد، متوقعين أن تسجل معظم الفنادق مستويات إشغال قياسية تقترب من 100%.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى ضغط على الحجوزات الفندقية لتلك الفترة، وهو أمر لم يُشهد مثله سابقاً في هذا الوقت المبكر، مؤكدين أن معدل الحجوزات الحالية قوي للغاية.

وتوقعوا أن تسجل دبي مستويات أداء تاريخية هي الأعلى على الإطلاق، خصوصاً مع التوسع الكبير للسوق الفندقية في الإمارة التي تضم أكثر من 150 ألف غرفة فندقية.

موسم نشط

وقال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي المدير العام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن «المؤشرات الأولية تدل على طفرة في الطلب على السوق الفندقية وموسم سياحي نشط خلال الربع الأخير من العام الجاري»، مشيراً إلى أن «معدل الحجوزات الحالية لتلك الفترة، قوي للغاية، ولم نشهد مثله في السابق، في هذا الوقت المبكر».

وأضاف خوجلي أن «فنادق المجموعة في دبي، وعددها 10 فنادق وثماني منشآت لشقق فندقية، تشهد منذ الآن طلباً قوياً، في وقت تحقق فيه معظم هذه المنشآت في الوقت الحالي معدلات إشغال وحجوزات بنسبة 100% في بعض الأيام»، مشيراً إلى أن «فندقاً تابعاً للمجموعة سجل منذ الآن إشغالاً كاملاً خلال أكتوبر المقبل، بدعم من سياحة الأعمال والمؤتمرات».

وتابع خوجلي: «بدأت فنادق المجموعة بتلقي حجوزات مبكرة لمؤتمر المناخ (كوب 28)، فضلاً عن فعاليات معرض دبي للطيران»، لافتاً إلى أن «دبي تشهد عادة إقبالاً قوياً خلال فترة الربع الأخير من العام، مع توجه الملايين من السياح حول العالم لقضاء عطلاتهم في الإمارة».

وأضاف: «مع استضافة هذين المؤتمرين المهمين، فضلاً عن موسم الأعياد في ديسمبر المقبل، ومناسبة رأس السنة الميلاد، فإننا نتوقع أن نسجل مستويات أداء تاريخية هي الأعلى على الإطلاق، خصوصاً مع التوسع الكبير للسوق الفندقية في الإمارة التي تضم أكثر من 150 ألف غرفة».

وأكد خوجلي أن «السوق الفندقية في دبي تخطت مستويات ما قبل جائحة (كوفيد ـ19) في جميع مؤشرات الأداء، كما حققت نمواً قوياً»، مشيراً إلى أن فنادق المجموعة تتوقع معدلات إشغال تصل إلى 95% طوال فترة الربع الأخير من العام الجاري، كما يتوقع أن تشهد العائدات على الغرف مستويات قياسية في ظل الطلب العالي.

إقبال قوي

إلى ذلك، قال نائب الرئيس للإيرادات والتوزيع في «شركة روتانا لإدارة الفنادق»، سام الأسمر، «نتوقع مستويات إقبال قوية في دبي هذا الشتاء، بالتزامن مع جدول فعاليات ومعارض كبرى، فضلاً عن طلب سياحي قوي ومعتاد خلال هذه الفترة من العام».

وأضاف الأسمر: «شهدنا نجاحاً باهراً وملموساً خلال النصف الأول من هذا العام في مجالي السياحة والسفر، وبناءً عليه نتوقع زيادة الطلب على الحجوزات الفندقية خلال الربع المقبل من العام، إذ ستشهد دولة الإمارات أحداثاً عالمية».

وتابع: «ما يؤكد لنا أيضاً زيادة الطلب على الحجوزات الفندقية، توجه السُياح من مختلف الجنسيات لقضاء إجازتهم في دولة الإمارات، بحثاً عن أفضل الخدمات السياحية وأجمل الوجهات الساحرة، إضافة إلى الحجوزات العائلية للمقيمين داخل الدولة الراغبين في الاستمتاع بتجارب استثنائية خلال عطلاتهم، فجميع هذه العوامل تنبئ بأشهر مزدهرة ومميزة خلال الربع المقبل من العام الجاري».

ضغط على الحجوزات

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تايم للفنادق»، محمد عوض الله، «نشهد طلباً سياحياً مرتفعاً خلال الربع الأخير من العام الجاري، فإلى جانب الموسم النشط للسياحة الترفيهية في هذه الفترة، تستضيف دبي عدداً كبيراً من المؤتمرات والاجتماعات التي تشهد مستويات إقبال عالية».

وأضاف عوض الله: «هناك ضغط على الحجوزات، وبعض الفنادق حققت معدلات إشغال مرتفعة بالتزامن مع مؤتمرات كبرى ستستضيفها دبي، فضلاً عن مناسبتي عطلة الميلاد ورأس السنة»، مشيراً إلى أن «فنادق المجموعة تلقت طلبات بخصوص حضور (كوب 28)، ومعرض دبي للطيران».

وقال: «نحن متفائلون جداً للربع الأخير من العام الجاري، ونستهدف عادة تحقيق معدلات إشغال تتجاوز 87% خلال موسم الشتاء»، مشيراً إلى أن «دبي وجهة بارزة على خريطة السياحة العالمية، ومقصد رئيس لملايين الزوار كل عام من مختلف أنحاء العالم، مع مواصلة الإمارة زيادة جاذبيتها لجميع شرائح الزوار».

وتابع: «نتوقع موسماً سياحياً نشطاً ومعدلات إشغال وعائدات تتخطى المستويات المعتادة خلال الأشهر القليلة المقبلة»، مضيفاً أن «دبي تواصل تعزيز مكانتها عالمياً كمدينة مفضلة للزيارة والعيش في ظل البنية التحتية القوية واقتصادها المرن فضلاً عن جاذبيتها لكبرى الشركات العالمية».

تدفق سياحي

بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي لـ«شركة الريّس للسفريات»، محمد جاسم الريس: «حقق قطاع السياحة في دبي نمواً كبيراً خلال الفترة الأخيرة مع تعافي مختلف مؤشرات الأداء»، مشيراً إلى أن «الطلب السياحي على دبي يشهد نمواً متواصلاً».

وأكد الريس أن «معدلات التدفق السياحي إلى الإمارة سترتفع بوتيرة أكبر، مع إعادة فتح مختلف الأسواق الدولية حول العالم لأبوابها أمام حركة السياحة، فضلاً عن عودة حركة النقل الجوي إلى مستوياته المعتادة»، مشيراً إلى أن «شركات الطيران العاملة في مطار دبي الدولي أضافت عدداً كبيراً من السعة إلى جداول عملياتها لمواكبة الطلب على السفر من الإمارة وإليها».

وأوضح أن «التوسعات المتواصلة لشركتي (طيران الإمارات)، و(فلاي دبي)، وربطهما الإمارة بمزيد من المحطات المباشرة حول العالم، يزيد من مستويات تدفق المسافرين»، لافتاً إلى أن القطاع السياحي في دبي يواصل أداءه القوي طوال أشهر العام.

وتابع الريس: «الطلب على السياحة في دبي يشهد إقبالاً كبيراً كل عام، خصوصاً خلال موسم الشتاء، في وقت تصل فيه السياحة الترفيهية إلى أعلى المستويات خلال هذه الفترة من السنة».

وتابع: «مع النشاط الكبير لقطاع سياحة الأعمال والمؤتمرات خلال الربع الأخير من العام الجاري، فإننا نتوقع أن يحقق القطاع السياحي في دبي أرقاماً جديدة ومستويات قياسية».

وأضاف أنه «على الرغم من النمو الكبير في عدد الغرف الفندقية الجديدة التي دخلت السوق في دبي خلال الأعوام القليلة الماضية، فإننا نشهد معدلات إشغال مرتفعة على الدوام وأعلى من مستويات السنوات السابقة ما يدل على حجم الطلب في السوق».

«كوب 28».. تأثير كبير على السياحة

توقع مدير سلسلة فنادق «ليفا»، توماس كوريان، زيادة كبيرة في حجم الأعمال خلال مؤتمر «كوب 28»، مشيراً إلى أنه يستقطب عدداً كبيراً من المشاركين وصناع القرار والمتحدثين من جميع أنحاء العالم، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الإقامة في دبي.

وقال: «نحن متفائلون بحدوث زيادة في حجوزات الإقامة ومعدلات الإشغال خلال هذه الفترة ومع اقتراب الموعد».

وتابع كوريان: «سيكون لـ(كوب 28) تأثير كبير على السياحة في دبي خلال فترة انعقاده، ونتوقع أن يحجز معظم المشاركين إقامات طويلة، فمثل هذه المؤتمرات تستمر أياماً عدة أو حتى أسابيع، بسبب المناقشات والمفاوضات والفعاليات المرافقة».

العوا: موسم سياحي قوي

قال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا، إن «دبي تشهد عادة طلباً عالياً للغاية خلال فصل الشتاء، في وقت تدل فيه حركة الحجوزات على موسم سياحي قوي خلال الربع الثالث من العام الجاري».

وأضاف أن «المنشآت الفندقية في الإمارة حققت مستويات أداء قوية خلال العام الجاري مقارنة بعام 2022، وهذا يدل على نمو متواصل للقطاع السياحي في الإمارة».

«ضغط» على الحجوزات الفندقية.. وفندق يسجل إشغالاً كاملاً خلال أكتوبر المقبل.