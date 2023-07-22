«كهرباء دبي» تدعو المتعاملين لتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استخدام الأجهزة الكهربائية خلال الصيف

طالبت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، الجمهور بضرورة اتخاذ كل التدابير الضرورية لتفادي المخاطر والحرائق الناجمة عن سوء استخدام الأجهزة والتوصيلات الكهربائية، أو ارتفاع درجة حرارتها خلال فصل الصيف، أو عدم إجراء الصيانة والفحوص الدورية اللازمة لها.

ودعت الهيئة المتعاملين إلى الاستفادة من خدماتها الذكية والنصائح التي تقدمها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي لحماية الأفراد والممتلكات، وضمان الاستخدام الآمن والسليم للكهرباء.

وشددت الهيئة، في بيان أمس، على أهمية اختيار الأجهزة الكهربائية الأصلية المطابقة للمواصفات، التي تمتاز بجودة عالية ومراعاة شروط السلامة، مع ضرورة اعتماد فنيين مختصين في مهام تنفيذ التمديدات وأعمال الصيانة، وعدم التعامل المباشر مع مصادر الكهرباء.

ونوهت بأهمية التأكد التام من سلامة التوصيلات والتمديدات والأسلاك الكهربائية والقوابس، خاصة خلال فصل الصيف، والحرص على التأكد من قدرة الأجهزة الكهربائية، وعدم تجاوز حدود التشغيل المقررة أو تحميلها فوق طاقتها.

كما أشارت الهيئة إلى ضرورة تجنب توصيل أكثر من جهاز بمصادر تغذية كهربائية أو موزعات تفوق قدرة تحملها.

وفيما يخص التمديدات الكهربائية داخل المنازل، نصحت الهيئة بحماية الأسلاك داخل أنابيب عازلة للحرارة، وتوخي الحذر من الأسلاك المكشوفة والأجزاء الكهربائيّة المتآكلة أو التالفة، واستبدالها على الفور، أو تغطيتها بشريطٍ عازل لحين استبدالها، وتفادي تمرير الأسلاك الكهربائية من خلال الممرات، الأبواب أو النوافذ.

وللمحافظة على الأجهزة الكهربائية المنزلية، نصحت الهيئة باتباع الإجراءات الوقائية، كاستخدام الأجهزة المنتجة للحرارة مثل المكواة أو غلاية المياه أو الفرن الكهربائي عن طريق القابس بشكل مباشر من دون استخدام وصلة، والانتباه للغلاية الكهربائية أثناء عملها، ووضع كمية كافية من المياه أثناء التشغيل، وفصل مصدر الكهرباء عند الانتهاء من استخدام الجهاز الكهربائي، ووضع الأجهزة الكهربائية في مكان جيد التهوية على أن تكون مرئية بشكل جيد، وبعيدة عن الأقمشة والستائر، ومنع تراكم الغبار على الأجهزة، وترك مسافة بين الأجهزة الكهربائية مثل الثلاجة والحائط.

وأشارت الهيئة، إلى وجوب الاستعانة بخدمات فني كهربائي مؤهل للقيام بأعمال الصيانة الدورية. وتوفر الهيئة عبر «متجر ديوا» على تطبيقها الذكي أسماء مزودي الخدمات الفنية ممن يمكن للمتعاملين التواصل معهم في حال وجود أعطال داخلية في المبنى.