الذكاء الاصطناعي وممكّنات ريادة الأعمال ضمن برامج «شراع» التدريبية

استضاف مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، 25 رائد أعمال طموحاً في برنامج تدريبي لاكتساب المهارات الأساسية والتعرف إلى الأدوات والمفاهيم اللازمة للنجاح في عالم ريادة الأعمال لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطبيقها بشكل عملي من خلال التدرب على عرض أفكارهم والحصول على تقييم مباشر من فريق عمل «شراع».

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان «ممكّنات ريادة الأعمال.. من الفكرة إلى التنفيذ»، استضافها «شراع» ضمن فعاليات الدورة الخامسة من «مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي» التابع لـ«مكتب الذكاء الاصطناعي» في دولة الإمارات.

وتعرف المشاركون في الورشة إلى مراحل الرحلة الريادية والمهارات والموارد إلى جانب الأدوات والمفاهيم التي يحتاجونها لتحقيق النجاح.