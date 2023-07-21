«كوندي ناست» تختار دبي ضمن أفضل الوجهات لقضاء عطلات سياحية

اختارت مجلة «كوندي ناست ترافيلر» الأميركية المتخصصة في السياحة والسفر، مدينة دبي ضمن قائمة بأفضل الوجهات لقضاء عطلات خلال نوفمبر المقبل، مشيرة إلى المرافق السياحية المتميزة التي تحتضنها الإمارة بما في ذلك منتجعاتها الشاطئية.

وأضافت أنه من بين الأشياء المفضلة التي يمكن للزوار اختبارها في دبي خلال هذه الفترة تناول العشاء بين الكثبان الرملية وفرصة الذهاب في جولات سفاري، مشيرة إلى أنه يمكن حجز الإقامة الفندقية في منتجع «أتلانتس ذا رويال» الجديد.

ولفتت إلى موقع دبي الاستراتيجي وشبكة الرحلات الكبيرة عبر مطار دبي الدولي الضخمة، فضلاً عن وجهات الجذب التي توفرها الإمارة، من المراكز الحضرية إلى المناظر الطبيعية الصحراوية المبهرة والأماكن التي تبعث على الاسترخاء على شاطئ البحر.

وكانت المجلة قد اختارت دبي ضمن قائمة أفضل وأجمل الوجهات الصيفية حول العالم هذا العام.

وتخطى أعداد الزوار الدوليين في دبي مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، بعد أن استقبلت الإمارة 8.5 ملايين سائح دولي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل نحو 8.36 ملايين زائر دولي في الفترة المماثلة من عام 2019، بنسبة نمو بلغت 1.67%، فيما سجل عدد الزوار الدوليين زيادة بنسبة 19.3% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي عندما استقبلت الإمارة حينها 7.12 ملايين زائر.

وتعتبر دبي وجهة شتوية مفضلة لدى الكثير من الزائرين والمقيمين، بفضل ما تتمتع به من مقومات تؤهلها لتكون مقراً لجذب السياح والباحثين عن أفضل شتاء في العالم. وتضم إمارة دبي العديد من الوجهات السياحية التي تمكن المواطنين والمقيمين والزائرين من الاستمتاع بأجواء شتوية.