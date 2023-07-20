دبي مركز عالمي للأعمال والفعاليات التجارية والتقنية

حقّقت دبي، المركز التجاري والمالي العالمي، تقدماً ملحوظاً في رحلتها لتصبح مركزاً عالمياً للأحداث، واستطاعت الإمارة أن تستضيف بنجاح أحداثاً بارزة مثل معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي أقيم لأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستقطب مشاركين من 192 دولة، وذلك بحسب تقرير لصحيفة «الإيكونوميك تايمز» الهندية.

وأضاف التقرير أن دبي، بالإضافة إلى استضافتها معرض «جيتكس غلوبال»، و«آراب هيلث»، وسوق السفر العربي، تهدف إلى استضافة 400 حدث اقتصادي عالمي سنوياً بحلول عام 2025، وفقاً للتقارير.

وتطرق التقرير إلى السبب الذي يجعل من دبي إمارة جذابة للغاية ووجهة للفعاليات.. فبالإضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والاتصالات والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، والعروض السياحية الواسعة، أكد الرئيس المؤسس لشركة «تريسكوم»، محمد سليم، وهي شركة استشارات وأحداث تجارية عالمية، أن «مكانة دبي ليست فقط في كونها مركز أعمال عالمياً، لكن أيضاً مركزاً مزدهراً للتكنولوجيا والابتكار في المستقبل».

وقال إن «المدينة تضع المستقبل نصب عينيها، مع تركيز قوي على قطاعات مثل (فينتك)، والذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، والطاقة المتجددة».

وأشار سليم إلى أن الاستثمار الضخم للمدينة في التقنية والابتكار، يجعل دبي رائدة في الفضاء الرقمي، وكذلك مجمعات التقنية الرائعة، ومراكز الابتكار، والحاضنات الناشئة التي تدعم نمو شركات التقنية وريادة الأعمال، ونهج التفكير المستقبلي، وتُعتبر البنية التحتية الداعمة بيئة مثالية لأحداث التقنية المستقبلية.

بدوره، أكد نائب الرئيس التنفيذي لإدارة خدمات المواقع في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر جلفار، أن «هناك أسباباً متعددة لهذا النجاح. ولعب مركز دبي التجاري العالمي دوراً أساسياً في تطوير قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة، لأكثر من أربعة عقود».

وأضاف: «منذ افتتاحه في عام 1979، استضاف مركز دبي التجاري العالمي أكثر من 5000 فعالية عبر مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات العالمية مثل التكنولوجيا والابتكار والرعاية الصحية والطاقة والاستدامة والعقارات والبناء والتجارة والنقل والغذاء والضيافة. وأحد العوامل الرئيسة التي عملت لمصلحة دبي، هو تعاملها الفعال مع جائحة (كوفيد-19)، والتعافي السريع الذي حققته دولة الإمارات من تداعيات الجائحة».

وسلط جلفار، الضوء على «الاستجابة السريعة والتعامل مع الوباء من قبل حكومة دبي، بالإضافة إلى دور مركز دبي التجاري العالمي كقائد لقطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، مكنت دبي لكي تكون أول مدينة على مستوى العالم تستضيف حدثاً أثناء الوباء (عالم الذكاء الاصطناعي في يوليو 2020) الذي لعب دوراً رائداً في نهضة الصناعة العالمية، مع استمرار ثقة الزوار ومنظمي الفعاليات طوال عام 2021. وأدت هذه المرونة والنجاح، إلى أداء قوي لعودة الأحداث السابقة لمركز دبي التجاري العالمي مثل (جيتكس غلوبال). ما أتاح بدوره فرصة لدبي لاستضافة الأحداث المنقولة دولياً».

وتشير التقارير إلى أن دبي استضافت بالفعل أكثر من 143 مؤتمراً في النصف الأول من عام 2023، مع نمو مذهل بنسبة 44٪ على أساس سنوي، ما يعكس الصورة العالمية المتزايدة للمنطقة، وإمكاناتها للاستثمارات طويلة الأجل والمزايا الاقتصادية والنمو المحلي والتوظيف.

ومن المتوقع أن تجتذب هذه الفعاليات 94 ألف زائر إضافي إلى دبي، بما في ذلك قادة العالم وخبراء الصناعة.

وتعمل مدينة إكسبو دبي، على سبيل المثال، كنظام بيئي صاخب، حيث تزدهر الأفكار المبتكرة وتتفاعل.

وأوضحت الرئيسة التنفيذية للارتباطات في مدينة إكسبو دبي، منال البيات، أنه «منذ البداية، كنا ملتزمين باستضافة معرض إكسبو العالمي الذي من شأنه أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية طويلة الأمد». وأضافت: «في العام الأول منذ إطلاقها، تطورت مدينة إكسبو دبي لتصبح مجتمعاً نابضاً بالحياة والعمل والزيارة».