مستهلكون يشكون توقف عروض السلع المخفضة قبل انتهاء توقيتها والكميات المعلنة

قال مستهلكون إن منافذ بيع كبرى، لها فروع في عدد من إمارات الدولة، تعلن عن طرح عروض على سلع لمدة أسبوع أو حتى نفاد الكمية، ثم يفاجأون بوقف العروض خلال يومين أو ثلاثة على سلع تلقى إقبالاً، لأسباب غير معروفة، على الرغم من عدم انتهاء مدة العرض، واستمرار وجود كميات من هذه السلع في المنفذ.

واعتبروا ذلك تضليلاً للمستهلكين، مطالبين بدعم الرقابة للحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وقال مسؤولان في منفذي بيع، إن عروض المنافذ، خصوصاً الكبيرة، تستمر أسبوعاً في معظم الأحيان، لكنْ هناك اتفاق بين المنفذ والمورد على أن تشمل التخفيضات كمية معينة من سلع محددة، وذلك حسب طبيعة السلعة، ونسبة التخفيض والإقبال عليها، مشيراً إلى أن العرض لا يشمل كل الكمية الموجودة بالمنفذ من السلعة الواحدة.

وأرجع خبير في شؤون التجزئة توقف العروض فجأة إلى سعي منافذ لتعظيم أرباحها، عبر رفع السعر ووقف العرض، نظراً لوجود إقبال كبير على هذه السلع من جانب المستهلكين.

المنافذ الكبرى

وتفصيلاً، قال المستهلك، أحمد كمال، إن أحد المنافذ الكبرى، المجاور لمنزله، أعلن في كتيب العروض، الأسبوع الماضي، عن طرح عروض لمدة أسبوع أو حتى نفاد الكمية، على أصناف من الخضراوات والفاكهة، منها الجزر والتفاح، بحيث انخفض سعر الأول من ستة دراهم إلى 3.5 دراهم، بنسبة انخفاض تجاوزت 41%، بينما انخفض سعر الثاني من 12 درهماً إلى تسعة دراهم، بنسبة انخفاض بلغت 25%، موضحاً أنه أراد بعد يومين شراء كميات إضافية منهما، لكنه اكتشف وقف العرض فجأة، وسريان الأسعار الأصلية، على الرغم من عدم انتهاء الأسبوع، ووجود كمية منهما في المنفذ وعدم نفادهما.

واعتبر كمال أن ذلك يعد تضليلاً للمستهلكين، مطالباً بدعم الرقابة لضمان حصول المستهلكين على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وقالت المستهلكة، أماني نورالدين، إن أحد المنافذ الكبرى، أعلن أخيراً عن طرح عرض على أحد أنواع الصابون، لينخفض سعره من 28 درهماً إلى 19 درهماً، بنسبة انخفاض تجاوزت 32%، موضحة أنها عندما ذهبت بعد ثلاثة أيام للمنفذ نفسه لشراء مستلزماتها، اكتشفت أنه تم وقف العرض فجأة، لأسباب غير معروفة، على الرغم من أن فترة الأسبوع لم تنتهِ، كما أنه لاتزال توجد كمية كبيرة من السلعة في المنفذ.

واعتبرت أن ذلك يعد تضليلاً للمستهلكين، مطالبة بزيادة الرقابة على المنافذ، لضمان حصول المستهلكين على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

واتفق المستهلك، عمرو إسماعيل، في أن منافذ بيع تعلن عن طرح عروض على سلع لمدة أسبوع أو حتى نفاد الكميات، ثم يفاجأ المستهلكون بوقف العروض على سلع تلق إقبالاً لأسباب غير معروفة، على الرغم من عدم انتهاء الأسبوع، وعدم نفاد الكميات.

وقال إن أحد المنافذ أعلن عن طرح عرض لمدة أسبوع على أحد أنواع الزيوت، لينخفض سعره من 18.95 إلى 16 درهماً، بنسبة انخفاض بلغت 15.6%، فضلاً عن طرح عرض على أحد أنواع المنظفات، لينخفض سعره من 30 إلى 22 درهماً، بنسبة انخفاض تجاوزت 26%، إلا أن العرضين توقفا بشكل مفاجئ، ولم يستمرا إلا خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط، وبعدها عادت الأسعار إلى مستوياتها المرتفعة لأسباب غير معروفة، على الرغم من وجود كميات في المنفذ، وعدم انتهاء فترة العرض المعلن عنها.

عروض المنافذ

وقال المسؤول في أحد منافذ البيع، أحمد صديقي، إن «عروض المنافذ، خصوصاً الكبيرة، تستمر لفترة أسبوع، وأحياناً أكثر، أو حتى نفاد الكمية التي يشملها العرض»، مشيراً إلى أنه أحياناً يشمل العرض كميات محددة فقط، وليس كل الكميات المتوافرة في المنفذ.

وأضاف المسؤول في منفذ بيع آخر، إدريس إبراهيم، أنه «أحياناً يكون هناك اتفاق بين المنفذ والمورد على أن تشمل التخفيضات كميات معينة من سلع محددة، وتختلف هذه الكميات حسب طبيعة السلعة، ونسبة التخفيض والإقبال عليها»، مشيراً إلى أنه «ليس بالضرورة أن تكون الكمية التي يشملها العرض هي كل الكمية المتوافرة في المنفذ».

وأرجع خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، انتهاء العروض سريعاً إلى سعي منافذ لتعظيم أرباحها عبر رفع السعر، ووقف العرض، نظراً لوجود إقبال كبير على هذه السلع من جانب المستهلكين.

ودعا ناجبال إلى ضرورة دعم بناء الثقة بين المنافذ والمستهلكين، وعدم وضع زيادة الأرباح كهدف أول، خصوصاً في الفترة الراهنة، في ظل الظروف الإقليمية والدولية الصعبة، التي أدت إلى ارتفاع أسعار سلع في مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن المنافسة في سوق التجزئة كبيرة، ولابد أن تعمل المنافذ على الحفاظ على ثقة المستهلكين في المقام الأول.