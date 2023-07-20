استدعاء 5297 سيارة "مرسيدس بنز" من 14 طرازا لاصلاح عيوب تصنيعية

أعلنت وزارة الاقتصاد عن استدعاء 5297 سيارة "مرسيدس بنز" من 14 طرازا مصنوعة في المانيا والولايات المتحدة والنمسا بين عامي 2021 و2024 وذلك بالتعاون مع مشاريع قرقاش وشركة الامارات للسيارات لاصلاح عيوب تصنيعية عدة.

وأوضحت الوزارة، في تقرير أصدرته أمس، أن الاستدعاء شمل 5228 سيارة "مرسيدس بنز" من 11 طرازا مصنعة بين عامي 2021 و2024 في المانيا والولايات المتحدة والنمسا وذلك لتغيير طلمبة البنزين للسيارات المشمولة بالاستدعاء نظرا لأن ترس طلمبة ضغط البنزين قد يكون غير مطابق للمواصفات.

وأشارت إلى أنه تم كذلك استدعاء 66 سيارة "مرسيدس بنز" مصنعة في المانيا بين عامي 2022 و2024 وذلك لاعادة ربط مسامير الموصل الأرضي جهد 12ف و48 ف، حيث سيتم فحصها واعادة ربطها جيدا.

كما تشمل عملية الاستدعاء سيارتي "مرسيدس بنز" مصنعة في المانيا بين عامي 2022 و 2023 وذلك لان مسار ضفائر ناقل الحركة قد تكون غير مطابقة للمواصفات مما يستدعي فحص ضفائر ناقل الحركة واعادة توجيهها بمسار صحيح، اذا لزم الأمر.

ووفقا للوزارة، سيتم كذلك استدعاء سيارة واحدة مرسيدس بنز مصنعة في المانيا عام 2021 لأن سلك ضفيرة التوصيل قد يحدث له انقطاع نتيجة احتكاك باجزاء اخرى بالسيارة مما يستدعي فحصها واصلاحها اذا لزم الأمر .