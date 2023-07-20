"اتصالات من &e" تحذر من رسائل نصب بإعادة مبالغ مالية للمشتركين

تلقى مشتركون في خدمات "اتصالات من &e" رسائل نصب على البريد الالكتروني تفيد باعادة مبالغ مالية الي مشتركين كمكافأة لهم عن طريق النقر على رابط الكتروني.

واوضحت هذه الرسائل التي حملت الشعار القديم لاتصالات ان الضغط على الرابط يمكن المشتركين من المطالبة باسترداد هذه المبالغ المالية عبر البطاقات الائتمانية الخاصة بهم مباشرة.

وحذرت "اتصالات من &e"، عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، من الاستجابة لمثل هذه الرسائل وطالبت مشتركيها بالانتباه لعمليات النصب والابتزاز عبر البريد الالكتروني والتي تستهدف سرقة البيانات الشخصية والمصرفية للمشتركين في المقام الأول.

وطالبت مشتركيها بتجاهل الرسائل مجهولة المصدر والتحقق من مصدر وعنوان البريد الالكتروني واسم المرسل واسم النطاق قبل فتح الروابط وضرورة تغيير كلمات المرور بشكل دوري وعدم تحميل برامج من جهات غير موثوقة او مجهولة المصدر وذلك لتجنب عمليات الاحتيال الالكتروني.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية قد حذرت مؤخرا من رسائل وهمية منتشرة بهدف الاحتيال الالكتروني تطلب من المتلقين الضغط على روابط معينة، مؤكدة ضرورة عدم الضغط او التفاعل مع مثل هذه الروابط.

كما دعت "تنظيم الاتصالات" الى التحقق من المواقع الرسمية لهذه الجهات او تطبيقاتها حول أي معلومات تفاديا للوقوع في فخ الاحتيال الالكتروني، مع ضرورة التواصل مع الجهات الشرطية للابلاغ عن ما وصفته بالممارسات الاجرامية.