%43 نمواً في الشركات الجديدة المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، ارتفاع إجمالي عدد الشركات المرخصة إلى 630 شركة في نهاية يونيو 2023، حيث تم ترخيص 50 شركة جديدة بين 1 يناير والـ30 من يونيو الماضي بزيادة بنسبة 43%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي شهدت ترخيص 35 شركة.

وأشارت السلطة في بيان، أمس، إلى أن سوق سندات الدين المدرجة في مركز دبي المالي العالمي تواصل النمو، حيث يوجد حالياً ما مجموعه 169 من سندات الدين بقيمة تبلغ 112.5 مليار دولار متضمنة في القائمة الرسمية ومدرجة للتداول في ناسداك دبي، حيث تم إدراج 18 سند دين بقيمة إدراج تبلغ 8.7 مليارات دولار خلال 2023، تمثل سبعة صكوك بقيمة 4.6 مليارات دولار، إلى جانب 11 من السندات التقليدية بقيمة 4.1 مليارات دولار.

كما كانت هناك زيادة قوية في إدراج السندات والصكوك المرتبطة بمسائل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، خلال النصف الأول من العام الجاري. وأصدر البنك الصناعي والتجاري الصيني «فرع سيدني»، بصفته جهة إصدار جديدة للسندات والصكوك المرتبطة بمسائل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، سندات حيادية الكربون بقيمة 345 مليون دولار. وبشكل عام نما عدد إدراجات السندات والصكوك المرتبطة بمسائل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية بشكل مطرد على أساس سنوي ليصل إلى 22.3 مليار دولار، بقيادة البنوك الأجنبية والمصدرين السياديين، والشركات المصدرة الإماراتية.