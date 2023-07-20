«مصدر» تستكمل طرح سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) استكمال الإصدار الأول لسندات خضراء غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار بأجل 10 أعوام.

وسجلت عمليات الاكتتاب مستويات قياسية بلغت 5.6 أضعاف القيمة المستهدفة، فيما جاء التخصيص النهائي على السندات بمعدل 12.5% لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و87.5% للمستثمرين الدوليين بعائد ثابت نسبته 4.875%، وهو ما يعادل 115 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة.

وأفادت «مصدر» بأن هذا الإصدار الأول من السندات الخضراء، يعكس ثقة المستثمرين بقوة المؤشرات المالية الأساسية لشركة «مصدر» التي حصلت على تصنيف «A2» من وكالة «موديز»، وتصنيف «A+» من وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، فضلاً عما تمتلكه من خبرات وقدرات كبيرة في مجال الاستدامة.

وسيتم استثمار حصيلة هذه السندات في مشروعات خضراء تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، ونقل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية لتوزيع الطاقة، ونظم بطاريات تخزين الطاقة.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (COP28)، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة بدعم المبادرات والمشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وبالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP28)، تطلق (مصدر) مبادرات استراتيجية رائدة تهدف إلى الإسهام في دعم تمويل جهود العمل المناخي وخفض الانبعاثات».

وأضاف: «كلنا ثقة بأن هذا الإصدار الناجح لسندات مصدر الخضراء سيدعم تحقيق هذين الهدفين من خلال نشر حلول الطاقة النظيفة، وتعزيز العمل المناخي والإسهام في توفير التمويل لمشروعات الطاقة المتجددة في البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها».