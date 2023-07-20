«مجموعة هيلتون» ترفع محفظتها في دبي إلى 23 فندقاً

كشفت «مجموعة هيلتون» أنها سترفع محفظتها في دبي إلى 23 فندقاً، في وقت تتطلع فيه إلى افتتاح فندق «إمباسي سويتس باي - هيلتون دبي» في منطقة الخليج التجاري في موسم الشتاء، بعد افتتاح فندق «هيلتون دبي نخلة جميرا» أخيراً.

وأكدت المجموعة لـ«الإمارات اليوم» التزامها بدعم النمو المستمر في إمارة دبي مع وجود العديد من الفنادق تحت الإنشاء، لافتة إلى أنها شهدت زخماً كبيراً في النصف الأول من العام الجاري، ومن المقرر أن يستمر في المستقبل، مدعوماً بمبادرات حكومية وحملات وفعاليات.

مجموعة هيلتون

وتفصيلاً، قال نائب رئيس العمليات التشغيلية في شبه الجزيرة العربية لدى «مجموعة هيلتون» أليجي جاردنجي، إن «مجموعة هيلتون تدير في دولة الإمارات 35 فندقاً عبر تسع علامات تجارية لـ(هيلتون) مثل (هيلتون جاردن إن)، وفنادق (مجموعة كوريو)، والعلامات التجارية الفاخرة مثل (والدورف أستوريا)».

وأضاف أنه «تم أخيراً، افتتاح فندق (هيلتون دبي نخلة جميرا)»، مؤكداً أن «المجموعة ملتزمة بدعم النمو المستمر في دبي، مع وجود العديد من الفنادق تحت الإنشاء في الإمارة والتي يتم تطويرها، بما فيها فندق (إمباسي سويتس باي - هيلتون دبي) في منطقة الخليج التجاري المقرر افتتاحه في موسم الشتاء المقبل، لتكون المنشأة أول فندق (إمباسي سويتس باي من هيلتون) في دولة الإمارات». وذكر جاردنجي لـ«الإمارات اليوم» أن «عدد فنادق المجموعة في دبي يصل إلى 22 فندقاً، ومع افتتاح فندق (إمباسي سويتس باي) سترتفع محفظة المجموعة إلى 23 فندقاً».

طلب وتعافٍ

وقال: «مع رفع قيود السفر عالمياً لاحظنا طلباً متزايداً ومتسارعاً على السفر حول العالم، في وقت كانت فيه دولة الإمارات من أسرع الدول تعافياً من تداعيات جائحة كورونا».

وتابع: «عادت دولة الإمارات بقوة لاستضافة الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى في المنطقة، بما فيها إكسبو 2020 دبي، كما عزز اختيار دبي كأكثر الوجهات السياحية طلباً حول العالم في حفل توزيع جوائز (اختيار المسافرين) لعام 2022 من (تريب أدفايزر)، جاذبية الدولة للسياح من حول العالم».

ولفت إلى أن «دبي استقبلت بين يناير وأبريل 2023 أكثر من ستة ملايين سائح، في وقت شهدت فيه (هيلتون) زخماً كبيراً في النصف الأول من العام».

وأضاف: «من المقرر أن يستمر هذا الزخم في المستقبل مدعوماً بمبادرات رائعة مثل (أجندة دبي الاقتصادية D33)، وحملات تشجيع السياحة التي تطلقها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إضافة إلى الحدث الضخم (COP28) الذي ستستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر 2023».

عوامل جاذبة

وقال جاردنجي: «تواصل دبي جذب السياح من جميع أنحاء العالم، مع وجود العديد من المعالم السياحية البارزة في المنطقة مثل متحف المستقبل، وعروض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة في برج خليفة، والجولات الثقافية الغنية، وتجارب الرفاهية والاسترخاء، إضافة إلى امتلاك دبي عدداً واسعاً من خيارات المطاعم من مختلف النكهات العالمية».

وذكر أن «دبي موطن لـ13 ألف منفذ للأطعمة والمشروبات تشمل مطاعم محلية، ومقاهي في الأحياء، إضافة إلى المطاعم الفاخرة، كما تعد أول مدينة في المنطقة تعرض (دليل ميشلان) المرموق الخاص بها، ما رسخ مكانتها وجهة عالمية للمأكولات». وأشار المسؤول في «مجموعة هيلتون» إلى أن «مطار دبي الدولي يعد من أكثر مطارات العالم ازدحاماً، بسبب موقعه الجغرافي المميز، ولا يزال مركزاً رئيساً يربط المسافرين من حول العالم»، مشدداً على أن «دبي تمتلك كل المميزات التي تناسب مختلف فئات الزوار».