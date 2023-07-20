«تنظيم الاتصالات» تطلق النسخة التاسعة من «مخيم تدرا الافتراضي»

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن إطلاق النسخة التاسعة من «مخيم تدرا الافتراضي»، الذي تنظمه الهيئة سنوياً لتعزيز المهارات التقنية لدى الطلبة الذين تراوح أعمارهم بين سبعة أعوام و18 عاماً، إلى جانب تعريفهم بالمستجدات الرقمية عالمياً، بما يعزز روح الابتكار لديهم.

وتتمحور نسخة هذا العام من «مخيم تدرا الافتراضي» حول اكتشاف عالم الذكاء الاصطناعي، حيث يتضمن تجارب علمية وعملية ومساقات تدريبية في تعلم الآلة، ومعالجة اللغة الطبيعية، إلى جانب تعلم مهارات حل المشكلات والتفكير النقدي، وتحليل البيانات وتفسيرها.

كما يتضمن مهارات أخرى، كالعمل الجماعي التعاوني، وإدارة المشاريع، والتواصل الفعّال عبر الأنظمة الحديثة والمستقبلية، وإدارة الوقت والمهارات التنظيمية، وهي موضوعات تم اختيارها جميعاً بعناية لكي تناسب أعمار الفئة المستهدفة من الطلاب.

وتتضمن نسخة هذا العام مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى إعداد جيل جديد من المبتكرين والمبدعين.

وسيتاح للمشاركين في نهاية «مخيم تدرا الافتراضي»، الفرصة لتسليط الضوء على إنجازاتهم، والمشروعات التي قدموها، وذلك بحضور أولياء أمورهم، ومعلميهم، إلى جانب خبراء بصناعة الذكاء الاصطناعي، حيث سيتم بعدها تكريم الفائزين في نسخة هذا العام، والثناء على ما قدموه، وتشجيعهم على مواصلة مسيرة الإبداع، إضافة إلى شهادات مشاركة لجميع المشاركين في المخيم. ويستمر المخيم، في الفترة بين السابع والـ18 من أغسطس المقبل.

وقال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ماجد سلطان المسمار، إن «الهيئة تواصل دورها المجتمعي من خلال مجموعة مبادرات مدروسة من أهمها المخيم الافتراضي، وذلك انسجاماً مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، وأهداف الهيئة في مجال التحول الرقمي. ويأتي ذلك انطلاقاً من خصوصية المرحلة التي تمتاز بالتحولات الكبرى والتقنيات الناشئة والمتجددة، الأمر الذي يتطلب بناء ثقافة الابتكار، وإعداد مهارات المستقبل، وتدريب النشء على التفكير التحليلي وروح المبادرة، وسهولة التعامل مع التقنيات الجديدة».