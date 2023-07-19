"نومورا" تفتتح مقراً في مركز دبي المالي العالمي

أعلنت نومورا اليوم عن توسيع نطاق أعمالها في مجال إدارة الثروات العالمية بافتتاح مقرها الجديد في مركز دبي المالي العالمي. وأعربت "نومورا" Nomura، العام الماضي عن عزمها افتتاح فرع لشركة "نومورا سنغافورة المحدودة" ضمن مركز دبي المالي العالمي بهدف توسيع قاعدة عملائها وزيادة حضور مُمثليها لإدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة المعنيين. ولتحقيق ذلك أسفرت مساعيها بحصولها على ترخيص من الفئة الرابعة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي.

تمثل هذه الخطوة التزام "نومورا" بتوسيع نطاق تواجدها في المنطقة عبر تلبية الطلب المتزايد على خدمات إدارة الثروات عالية الجودة والحلول المالية الشاملة من قبل قاعدة عملائها المتواجدين ضمن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. كما يؤكد الإعلان التزام مركز دبي المالي العالمي بتوفير بيئة أعمال مواتية للشركات في المنطقة بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

سيخدم ذراع الشركة المختص في إدارة الثروات العالمية للشركة بشكل رئيس الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، ومكاتب العائلات الفردية، ومديري الأصول الخارجيين المتواجدين داخل دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا ودول الشام.

كما ستتمكن "نومورا" بذراعها المختص بإدارة الثروات من الاستفادة من فرص النمو الهائلة الكامنة ضمن المنظومة البيئية التي يوفرها المركز والذي يضم أكثر من 300 شركة مُتخصصة في إدارة الثروات والأصول، والتي تدير مجتمعة أصولاً بقيمة 500 مليار دولار.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "نتطلع لرؤية (نومورا) تحصد مزيداً من النجاح ضمن مسيرتها لتحقيق المزيد من النمو والازدهار انطلاقاً في مركز دبي المالي العالمي ودبي والمنطقة. وذلك عبر تمكينها من الوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والذي يبلغ الناتج المحلي الإجمالي التقديري لها حوالي 8 تريليون دولار أميركي. حيث تشهد شركات الثروة وإدارة الأصول العالمية طلباً متزايداً على خدماتها، لا سيما الشركات التي تؤسس وتوسع حضوراً لها في مركز دبي المالي العالمي".

وقال رئيس إدارة الثروات العالمية في"نومورا Nomura"، رافي راجو: "لقد حافظ مركز دبي المالي العالمي على مكانته الرائدة باعتباره أكبر منظومة مالية في المنطقة وأبرز المراكز المالية على مستوى العالم. إن تأسيس حضور لنا هنا ضمن المركز، سيُمكننا من الوصول إلى كم هائل من الثروات الخاصة في هذه المنطقة، استكمالاً لتفعيل استراتيجيتنا الرامية إلى خدمة عملائنا في الصين الكبرى وجنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى الجاليات الهندية المقيمة خارج الهند".

يلعب مركز دبي المالي العالمي دوراً محورياً في قيادة وتشكيل ملامح مستقبل القطاع المالي عبر تبني نهج الابتكار والاستدامة والشمولية من خلال توفير بيئة أعمال تدعم تعزيز مستويات النمو والازدهار. وبفضل تمتعه بموقع استراتيجي متميز وسياسات داعمة وملائمة للأعمال، يمثل المركز منصة مثالية لتوسيع "نومورا" Nomura نطاق أعمالها وتلبية احتياجات مجوعة واسعة من عملائها في المنطقة.

تعد الإمارة وجهة جذابة لأهم الشركات العاملة في القطاع نظراً لاحتضانها أكثر من 55,000 من أصحاب الملاءة المالية العالية. مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 3 تريليون دولار في غضون ساعات قليل من الطيران، و8 تريليون دولار من الثروات الخاصة ضمن نطاق جغرافي قريب.

تصنّف النسخة 33 من "مؤشر المراكز المالية العالمية" دبي كواحدة من بين عشرة مراكز مالية حول العالم باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً، نظراً لما توفره تلك المراكز من خدمات على درجة عالية من التخصص والتطور تخدم متطلبات القطاع.