أول صفقة دولية لإقراض واقتراض للأوراق المالية في سوق دبي المالي

أعلن سوق دبي المالي عن نجاح بنك HSBC في تنفيذ أول صفقة دولية لإقراض واقتراض الأوراق المالية (SLB) في البورصة، وهي أول معاملة يتم تنفيذها من خلال هذا النموذج، وهي كذلك أحدث خطوات التطور والتوسعات المستمرة التي تشهدها أسواق رأس المال في دبي.

ويعتبر توفير المعاملات الشاملة والمتكاملة ذات البيع المباشر تطورا بارزا في سوق دبي المالي، حيث يمكن المستثمرين من التحوّط للمحافظ بشكل أكثر فعالية والاستفادة من فرص إضافية على الأوراق المالية المتداولة.

كما يُمثل إقراض واقتراض الأوراق المالية جزءا من البنية التحتية الحيوية عبر التسهيلات المنظمة للبيع على المكشوف للأوراق المالية، بما يسمح أيضا لمالكي الأصول ومدراء الأصول تعزيز عوائد ممتلكاتهم طويلة الأجل عن طريق إقراض أوراقهم المالية للراغبين مقابل رسوم سنوية، مع الاحتفاظ بحقوقهم في حيازة الأوراق المالية.

وقام "HSBC" بتسهيل الصفقة، بصفته أمين الحفظ، وممثل الإقراض لمالك الأصول الكبيرة وممثل الاقتراض أيضا. كما قام البنك بدور وكيل الاقراض، والوسيط الرئيس الذي يقترض الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي من مالك الأصول.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، حامد علي: "يسعدني الإعراب عن تقديري لفريق HSBC الذي عمل جاهدا لتنفيذ أول صفقة ناجحة لإقراض واقتراض أوراق مالية دولية في سوق دبي المالي، من خلال البنية التحتية لشركة دبي للمقاصة. ويؤكد هذا النموذج على فعالية البنية التحتية للسوق من قبل شركات الوساطة وأمناء الاستثمار والمستثمرين. ونتطلع لتوسعة قاعدة المستفيدين من تسهيلات إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق".

من جانبه، قال الرئيس العالمي لوكالة خدمات إقراض وسيولة الأوراق المالية لدى بنك HSBC، عدنان حسين: "يسعدنا التعاون مع شركة دبي للمقاصة وتسخير معرفتنا العميقة بالسوق المحلي والعالمي في إنجاز هذه الصفقة الدولية الأولى من نوعها في سوق دبي المالي؛ حيث تساهم أنشطة إقراض الأوراق المالية في تنشيط السوق وتقويته، وتسهّل الأداء الفعال لأسواق رأس المال، ومن المتوقع أن تجتذب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى الأسواق المالية لدولة الإمارات".

وقال المدير التنفيذي ورئيس إدارة خدمات الأسواق والأوراق المالية في الإمارات ومبيعات الشركات الإقليمية، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك HSBC، نبيل البلوشي: "يسرنا القيام بإنجاز هذه الصفقة كممثل إقراض واقتراض، ووكيل إقراض ووسيط رئيسي في الوقت ذاته، لضمان إتمام هذه الصفقة بشكل فعّال. وتمثل هذه الصفقة دليل آخر على التزام HSBC تجاه تطوير أسواق رأس المال في دولة الإمارات، بما ينسجم مع طموحنا بأن نكون البنك الدولي الرائد في العالم، وتمكيننا من ربط العملاء بالفرص الكبيرة المتاحة في هذه المنطقة الحيوية والنابضة بالحياة".