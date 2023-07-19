«دناتا» تعتزم افتتاح مدينة متطورة للشحن في أمستردام خلال 2024

أعلنت «دناتا»، المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر، أنها تتعامل مع ما يصل إلى 42 ألف طن من الزهور كل عام عبر مرافقها المتطورة للشحن الجوي في مطار أمستردام شيبول، كاشفة عن أنها ستفتتح في عام 2024 «مدينة دناتا للشحن» في أمستردام، التي ستكون أحد أكبر المرافق من نوعها ومن أكثرها تقدماً.

وأفادت «دناتا» بأن هذه الشحنات تشمل 27 ألف طن من الزهور المستوردة التي تصل إلى القارة الأوروبية من الدول المصدرة الرئيسية في شرق أفريقيا وأميركا الجنوبية، في ما تشكل زهور «الأوركيد» و«الأقحوان» و«الورود» الجزء الأكبر منها، إضافة إلى 15 ألف طن من الزهور التي تُصدّر من هولندا سنوياً، مثل «الجربرة»، و«الجبسوفيلا»، و«الفاوانيا» المزروعة محلياً.



90 دقيقة

وقال المدير التنفيذي لـ«دناتا» في هولندا، جان فان أنروي: «يعد فهم متطلبات وتطلعات المتعاملين والعمل بدأب على تلبيتها أمراً بالغ الأهمية، لضمان الحفاظ على نضارة المنتجات القابلة للعطب مثل الزهور، ما يتيح إطالة عمرها وتمكين المتعاملين من الحفاظ على القيمة»، مؤكداً أن فريق «دناتا» المؤهل ومرافقها ومنشآتها التي تعد الأفضل من نوعها، تضمن مناولة المنتجات سريعة العطب بكفاءة عالية في مختلف مراحل عمليات النقل.

وكشفت «دناتا» أن فرقها المحترفة تنجز تفريغ طائرة شحن بحمولة كاملة من الزهور وتحميلها على الشاحنات خلال نحو 90 دقيقة فقط، في وقت توفر فيه مرافقها لسلسلة الشحن المبرّد في مركزها بأمستردام، مستودعات مبردة للحفاظ على نضارة الزهور قبل نقلها إلى السوق وبيعها بالمزاد وتوزيعها في جميع أنحاء أوروبا.



«مدينة دناتا للشحن»

وذكرت «دناتا» أنها تقدم حالياً خدمات المناولة الأرضية ومناولة الشحنات لـ 37 ناقلة جوية في مطار أمستردام شيبول، بفريق عمل مكوّن من 1000 متخصص في مجال الطيران، يتعاملون مع 10 آلاف رحلة و540 ألف طن من الشحنات سنوياً.

وأكدت «دناتا» أنها تعمل على تعزيز عملياتها في هولندا بشكل كبير، إذ ستفتتح في عام 2024 «مدينة دناتا للشحن» في أمستردام، التي ستكون أحد أكبر المرافق من نوعها ومن أكثرها تقدماً، مع عمليات مؤتمتة بالكامل.

وستستخدم المنشأة، البالغة مساحتها 61 ألف متر مربع، أحدث التقنيات والمعدات، وتزيد طاقتها على التعامل مع 850 ألف طن من البضائع سنوياً، بما في ذلك المنتجات سريعة العطب والمستحضرات الصيدلانية والبضائع الخطرة، والبريد والحيوانات الحية ومحركات الطائرات والمركبات.

وحظيت مرافق «دناتا» في أمستردام باعتماد مركز التميز التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي للمصادقين المستقلين في الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية، ما يؤكد قدرات «دناتا» المتميزة على نقل المنتجات الصيدلانية وفقاً لأكثر المعايير صرامة.

«دناتا» في 38 دولة

تأسست «دناتا» في عام 1959، وتقدم خدمات المناولة الأرضية والبضائع والسفر والتموين والتجزئة عالية الجودة في 38 دولة عبر القارات الست. وخلال السنة المالية «2022/ 2023»، تعاملت فرق «دناتا» مع أكثر من 710 آلاف رحلة طيران، و2.7 مليون طن من البضائع، وحمّلت 111.4 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية لخدمات السفر بقيمة 1.9 مليار دولار.