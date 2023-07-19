«الصكوك الوطنية»: 9% نمواً في المحفظة الاستثمارية إلى 14 مليار درهم في النصف الأول

أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، محمد قاسم العلي، بأن «المجموعة سجلت نمواً في المحفظة الاستثمارية لديها بنسب وصلت إلى 9% لتصل إلى 14 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري».

وقال في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش لقاء صحافي عقدته المجموعة في دبي، أمس، إن «إجمالي نسب النمو في المحفظة الاستثمارية للمجموعة وصل إلى 25% خلال ثلاثة أعوام الماضية، مقارنة بنسب نمو بـ5% سنوياً خلال فترة ما قبل جائحة كورونا».

وأوضح أن «المجموعة رصدت نمواً لافتاً وكبيراً في سياسات الادخار للمتعاملين في الدولة خلال الفترة الأخيرة، إذ وصلت نسب الاستقطاع الشهري من الدخل لأغراض الادخار إلى نحو 27%، مقارنة بنسبة 10% فقط خلال فترة ما قبل الجائحة التي دعمت نمو الوعي بجدوى الادخار والاستثمار للمتعاملين من المقيمين بنسب كبيرة».

وأضاف العلي أن «إجمالي قيمة استثمارات المحفظة العقارية في المجموعة تبلغ حالياً 3.5 مليارات درهم، ومن المتوقع أن تصل إلى خمسة مليارات درهم في المجموعة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وفقاً لمعدلات النمو السنوي والطلب على استثمارات العقارات الذي يشهد ارتفاعاً متصاعداً في الدولة».

ولفت إلى أن «المجموعة أطلقت أمس، النسخة الثانية عشرة من مؤشر الصكوك الوطنية للادخار، وهو استبيان سنوي يرصد سلوك الادخار لدى الأفراد في الدولة»، مبيناً أن «مؤشر الادخار وفق الاستبيان، أظهر أن 76% من المشاركين يخططون للادخار والاستثمار في الإمارات، لاسيما الشباب ممن تراوح أعمارهم بين 21 و29 سنة، من المواطنين والمقيمين العرب، وهو ما يعكس ازدياد الوعي المالي لدى الشباب».

وأضاف أن «الاستبيان أظهر أن أكثر من ثلث المشاركين يخططون للتقاعد في الإمارات، إضافة إلى أنه كشف أن 68% من الذين لم يدخروا بعد، يعتزمون الادخار في غضون ستة أشهر إلى عام، كما أكد 52% من المشاركين رغبتهم في زيادة الاستثمار في البرامج المالية خلال العامين المقبلين».

وأوضح أنه «وفق الاستبيان، يأتي الاعتماد على مصدر واحد للدخل، كواحد من أكثر الأمور التي تشكل مصدر قلق لـ33% من المشاركين، خصوصاً النساء فوق 40 عاماً، كما تتشابه التطلعات الرئيسة للادخار للإماراتيين والمقيمين وتتضمن فتح أعمالهم التجارية الخاصة، وشراء منزل وتأمين التعليم المستقبلي لأنفسهم أو لأطفالهم».