2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 565 مبايعة بقيمة 2.11 مليار درهم، منها 77 مبايعة لأراضٍ بقيمة 896.83 مليون درهم، و488 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.21 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 285 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 7. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 175 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات. وتصدرت منطقة الخيران الأولى، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 60 مبايعة بقيمة 148 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 298.6 مليون درهم، منها 19 رهناً لأراضٍ بقيمة 101.95 مليون درهم، و90 رهناً لفلل وشقق بقيمة 196.64 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 86.14 مليون درهم.