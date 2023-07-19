وكالات «فيتش» و«موديز» و«إس آند بي غلوبال» ترفع التصنيف الائتماني لـ «إعمار العقارية»

أعلنت «شركة إعمار العقارية»، عن ترقية تصنيفها الائتماني من وكالات: «فيتش»، و«موديز»، و«إس آند بي غلوبال»، للتصنيف الائتماني، ما يعكس أداءها المالي القوي واستمرار تحسّن نسب الدين.

وقامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بترقية التصنيف الائتماني لـ«إعمار العقارية» إلى «BBB» من «BBB-» مع «نظرة مستقبلية مستقرّة».

بدورها قامت «موديز» بترقية تصنيف «إعمار العقارية» على المدى الطويل إلى «Baa2» من «Baa3» مع «نظرة مستقبلية مستقرّة»، وكذلك فعلت «إس آند بي غلوبال» التي رقّت تصنيف «إعمار العقارية» إلى تصنيف «BBB» من «BBB-» مع «نظرة مستقبلية مستقرّة»، ما يعكس الثقة في الاستقرار المالي لـ«إعمار» وفرصها المستقبلية.

وأكدت «إعمار العقارية» أن النتائج القوية للربع الأول من عام 2023 تعكس تلك الترقيات، إذ سجّلت «إعمار» مبيعات عقارية للمجموعة بلغت 9.2 مليارات درهم (2.5 مليار دولار) في الربع الأول بزيادة بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وارتفع حجم المبيعات العقارية المتراكمة إلى 55.7 مليار درهم (15.2 مليار دولار)، ما سينعكس كنموّ في الإيرادات المستقبلية. كما ارتفعت الإيرادات المتكرّرة بنسبة 11% في الربع الأول من عام 2023.

كما أعلنت «إعمار» عن توزيعات أرباح بقيمة 2.2 مليار درهم تمّ دفعها، في دلالة واضحة على التزامها بحقوق المساهمين وتوفير القيمة لهم. وشددت «إعمار» على أن هذه الترقيات في التصنيف الائتماني والنتائج القوية للربع الأول من عام 2023 تؤكد على التدفّق النقدي القوي للشركة، وانخفاض حجم الديون، والأداء التشغيلي المميّز، ما يشير بدوره إلى نتائج مستقبلية قوية.