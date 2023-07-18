دبي تتصدر الأسواق العالمية لمبيعات العقارات الفاخرة في الربع الأول

كشفت شركة «يونيك بروبرتيز» للوساطة العقارية في دبي، عن إنجاز صفقات مسجلة بقيمة بلغت 13.7 مليار درهم في دبي خلال الأسبوع المنتهي في السابع من يوليو الماضي.

ولفتت الشركة إلى تسجيل دبي أعلى رقم مبيعات للعقارات الفاخرة على مستوى العالم، خلال الربع الأول، مع بيع 92 منزلاً بقيمة لا تقل عن 36.73 مليون درهم لكل منها، متفوقة على مدن عالمية مثل هونغ كونغ، ونيويورك اللتين سجلتا بيع 67 و58 منزلاً على التوالي.

وأفادت الشركة في بيان لها، بأن ذلك يشير إلى تسجيل قطاع العقارات الإماراتي أسبوعياً قوياً آخر، موضحة أن الأسبوع المنتهي في السابع من يوليو شهد بيع 323 قطعة أرض بقيمة 3.33 مليارات درهم، وشراء 2237 شقة وفيلا بقيمة بلغت 5.37 مليارات درهم، بينما بلغت قيمة العقارات المرهونة 3.02 مليارات درهم.

وذكرت «يونيك بروبرتيز» أن الزيادة في مبيعات الوحدات السكنية الفاخرة لعبت دوراً رئيساً في النمو المتواصل للقطاع، والذي تزامن مع الزيادة الكبيرة في عدد القادمين إلى دبي من أصحاب الملاءة المالية العالية.

وأشارت «يونيك بروبرتيز» إلى أحدث بيانات «شركة نايت فرانك» العالمية للاستشارات العقارية، والتي أظهرت تسجيل 176 منزلاً بقيمة 36.73 مليون درهم إماراتي أو أكثر لكل منزل، خلال النصف الأول، ما أدى إلى زيادة سنوية بأسعار جميع الشقق والفلل في أنحاء الإمارة بنسبة 15% و46% على التوالي بحلول نهاية يونيو 2023.

وشهدت دبي بيع 92 منزلاً بقيمة لا تقل عن 36.73 مليون درهم إماراتي لكل منها، خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو أعلى رقم يتم تسجيله على مستوى العالم، لتتفوق الإمارة على مجموعة من المدن، مثل هونغ كونغ، ونيويورك، مع تسجيلهما بيع 67 و58 منزلاً على التوالي.

وتصدرت «نخلة جميرا» و«تلال الإمارات» و«جزيرة جميرا باي»، المناطق المساهمة في هذا الأداء القوي، لاسيما خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذ أسهمت بنسبة 63% من إجمالي المبيعات، مع توقعات بأن تصبح المناطق المجاورة التي تشمل «جميرا جولف» و«البراري» و«تلال الغاف» و«جزر جميرا»، مناطق رئيسة للاستثمارات الفاخرة.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«يونيك بروبرتيز»، أراش جليلي: «واصلت دبي ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للعيش، خصوصاً لأبرز أثرياء العالم الذين يبحثون عن فرص واعدة في مختلف أسواق العالم». وأضاف: «تشكل الفرص الاستثمارية القوية والمهن عالية الأرباح ونمط الحياة المريح، العوامل الرئيسة لمستويات الطلب العالية والزيادة في إجمالي المبيعات في الإمارة، من خلال السماح للسكان الجدد بتحقيق استفادة جيدة من استثماراتهم».