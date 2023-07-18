2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم ، تسجيل 565 مبايعة بقيمة 2.11 مليار درهم، منها 77 مبايعة للأراضي بقيمة 896.83 مليون درهم، و488 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.21 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 285 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 7، تليها مبايعة بقيمة 67 مليون درهم في منطقة القوز الثانية.

وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم وتلتها منطقة القوز الثانيه بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 392 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 175 مليون درهم بمنطقة الخليج التجارى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الاول وتلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخيران الأولى، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 60 مبايعة بقيمة 148 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 298.6 مليون درهم منها 19 رهنا لأراضي بقيمة 101.95 مليون درهم و90 رهنا لفلل وشقق بقيمة 196.64 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 86.14 مليون درهم.