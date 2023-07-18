"دي بي ورلد": خفض انبعاثات الكربون بنسبة 28% بحلول 2030

قالت مها القطان، الرئيسة التنفيذية لشؤون الموارد البشرية والاستدامة في مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) في تصريحات لـ"بلومبيرغ": "موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) تحقق تقدما مستمرا في المساعي لخفض انبعاثات الكربون في محفظتها العالمية من خلال مبادرات نوعية والاعتماد على الطاقة الشمسية في العمليات وتطبيق أحدث التقنيات المستدامة".

واشارت القطان إلى مساعي المجموعة لخفض انبعاثات الكربون الناجمة عن عملياتها العالمية بنسبة 28% بحلول 2030.

وقالت: "موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) ملتزمة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2040 وصافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 لتقدم نموذج رائد عالمياً في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة".

وتابعت :"حققنا تقدما كبيرا في جهودنا في هذا الاطار عبر محفظتنا في الهند ولندن غيتواي والمحطة الرابعة في ميناء جبل علي وخطوتنا المقبلة بناء محطات طاقة شمسية لتزويد محطاتنا بالطاقة في أفريقيا".