«دبي للشركات العائلية» يطلق برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين

أعلن مركز دبي للشركات العائلية الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، إطلاق برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين، بالتعاون والشراكة مع معهد الشركات العائلية (FFI)، المؤسسة الدولية المختصة في مجال الأبحاث والدراسات ومبادرات الريادة الفكرية الخاصة بالشركات العائلية.

قائمة معتمدة

ويهدف مركز دبي للشركات العائلية الذي أطلق في مايو 2023، إلى مساعدة الشركات العائلية على استمرارية أعمالها، وضمان انتقال القيادة بشكل سلس بين الأجيال، في وقت توفر فيه الشراكة الجديدة مع «معهد الشركات العائلية» موارد تعليمية موجهة للشركات العائلية، كجزء من مهمة المركز لتمكين وتدريب وإلهام وتوعية الشركات العائلية في دبي، وبناء إرث مستدام للأجيال المقبلة.

ويستهدف برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين، توفير شهادات واعتماد للمستشارين المؤهلين الذين يمكن أن تسهم خبراتهم في تعزيز تنافسية واستدامة الشركات العائلية. وطوّر المركز نظام اعتماد وإصدار الشهادات لمستشاري الشركات العائلية بالتعاون مع المعهد الدولي، من أجل تطوير قائمة معتمدة للمستشارين الذين يمكن للشركات العائلية اللجوء إلى خبراتهم عند الحاجة.

ابتكار وحوكمة

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز الغرير: «ندرك الدور المهم الذي تلعبه الشركات العائلية كركيزة أساسية في تنمية وتطوير اقتصاد دبي مستقبلاً. ويستهدف إطلاق برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين، بالتعاون مع معهد الشركات العائلية، تدريب المستشارين وتعزيز دورهم في تشجيع وتحفيز الشركات العائلية على تبني واعتماد أساليب التفكير المبتكر، والحوكمة الضرورية لضمان استدامتها واستمرارية أعمالها».

تأثير إيجابي

بدوره قال رئيس اللجنة الاستشارية لمركز دبي للشركات العائلية، أسامة إبراهيم صديقي: «يلتزم مركز دبي للشركات العائلية بتعزيز الحوكمة الرشيدة، وإيصال صوت الشركات العائلية في دبي. ويمثل إطلاق هذا البرنامج التدريبي خطوة مهمة في مسيرتنا، لتوفير الأدوات الملائمة والمثالية لإحداث التأثير الإيجابي في منظومة الشركات العائلية في إمارة دبي».

معهد الشركات العائلية

ويعد برنامج شهادات شبكة التعليم العالمية، وشهادة استشارات الثروات العائلية التابعة لمعهد الشركات العائلية، حصيلة جهود وأبحاث ثلاثة عقود في هذا المجال، إذ توفر هذه البرامج معلومات موثوقاً بها وتدريباً لتطوير المهارات، عبر منهجية متعددة المساقات بأسلوب افتراضي حديث. وقالت رئيسة معهد الشركات العائلية، جودي جرين: «يسرنا التعاون مع مركز دبي للشركات العائلية، لتوفير منشوراتنا ومواردنا التعليمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي».

وأضافت: «يوفر برنامج شهادات شبكة التعليم العالمية التابعة للمعهد، إمكانية الوصول إلى المساقات الدراسية، وأعضاء هيئة التدريس في جميع أنحاء العالم. كما يشكل هذا البرنامج عنصراً رئيساً لتحقيق رسالة المعهد في أن يصبح الشبكة العالمية الأوسع تأثيراً لقادة الفكر في مجال الشركات العائلية».