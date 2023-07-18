«إكسبو دبي» ترسخ مكانتها مطوراً للعقارات المستدامة

تستهل مدينة «إكسبو دبي» عامها الثاني بمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات في دعم التقدم البشري، وترمي إلى ترسيخ مكانتها مطوراً للعقارات المستدامة ضمن نظام بيئي مزدهر، ومجتمع متكامل لتنمية الأعمال، ووجهة مفضلة للأحداث والفعاليات المتنوعة والتجارب المستقبلية، ومنصة للمعرفة والثقافة.

وقالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الرئيس التنفيذي لسُلطة مدينة إكسبو دبي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي: «في (إكسبو 2020 دبي)، جمعنا العالم معاً بروح الصداقة والتفاؤل، ووعدنا بأن نلتقي مرة أخرى لمواصلة تحقيق شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل)، وهو الوعد الذي حققناه في عامنا الأول ضمن مدينة (إكسبو دبي)، التي هي جزء من الخطة الحضرية الرئيسة لدبي 2040».

وأضافت: «بنينا معا مدينة المستقبل.. فرصها متجددة.. نعيش فيها وتعيش فينا. لقد أنجزنا معا الكثير، ابتداء من إطلاق مجتمعات سكنية ذكية ومستدامة والترحيب بشركاء الأعمال، إلى بناء مدينة ثرية بالترفيه والثقافة تقدم الإلهام لجميع الأعمار. ما تحقق ليس سوى البداية. إن العمل معاً لصنع عالم أكثر صحة وتوازناً هو هدفنا الثابت، ونتطلع إلى انضمام المزيد من المؤسسات والمقيمين والزوار مع ازدهار ونمو مدينتنا».

وحققت مدينة «إكسبو دبي» إنجازات متنوعة في عامها الأول، حيث عززت التعاون لاستضافة الأحداث الدولية والمساهمة في دفع عجلة التقدم البشري.

وأطلقت مدينة إكسبو دبي في مارس الماضي المرحلة الأولى من مشروعاتها السكنية «إكسبو فالي» و«إكسبو سنترال» التي تستند إلى المعايير الاستثنائية لإكسبو 2020 دبي، لتدشن مستقبل العيش الحضري ضمن مدينة ذكية ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، وتعتمد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والمراعي للبيئة.

وتوفر مدينة إكسبو دبي نقطة انطلاق للشركات للتوسع والنمو، وتقدم منصة متميزة ضمن بيئة رقمية ومادية تعزز التواصل وتشجع تبادل المعارف والخبرات في مجتمع الأعمال الشامل والمبتكر والمتنامي الذي يقدم مجموعة مميزة من خدمات المناطق الحرة.

وبحلول سبتمبر المقبل سترحب المدينة بعدد من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية الرائدة من قطاعات متنوعة ستتخذ من مدينة إكسبو دبي عنواناً جديداً لها، وسيصل إجمالي عدد موظفي هذه الشركات إلى 3000 موظف، ما يسهم في تطوير نظامها البيئي للابتكار، ويعزز التعاون بين القطاعات ويدعم مكانة دبي باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة. وستستقبل مدينة إكسبو دبي المزيد من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال والمنظمات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما في ذلك أولئك الذين يتطلعون إلى التأسيس في الإمارات للمرة الأولى.

وتبرز الاستدامة في جوهر استراتيجية مدينة إكسبو دبي المستمرة في إزالة الكربون، والبناء المستدام، والنفايات، والرفاهية، وإمكانية الوصول، وأكثر من ذلك. وباعتبارها مكاناً لاستضافة مؤتمر المناخ (COP28) فإنها تخطط لسلسلة من الأحداث الشاملة لتثقيف الزوار وإلهامهم لاتخاذ إجراءات مناخية.