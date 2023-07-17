مطار دبي الدولي يسجل 98.3 ألف رحلة مغادرة في النصف الأول

سجل مطار دبي الدولي أكثر من 98.3 ألف رحلة دولية مغادرة خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 86.9 ألف رحلة في الفترة ذاتها من عام 2019 أي مستويات ما قبل الجائحة، وبنسبة نمو بلغت أكثر من 13%، وفقاً لبيانات نشرتها مؤسسة "أو إيه جي" الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وفي يونيو الماضي سجل دبي الدولي أكثر من 16.4 ألف رحلة مغادرة مقابل نحو 15.2 ألف رحلة في يونيو 2019 وبنسبة نمو بلغت نحو 8%، وبنسبة نمو بلغت نحو 50% مقارنة بونيو العام الماضي الذي سجل أكثر من 10.9 آلاف رحلة دولية مغادرة.

وكان مطار دبي الدولي استقبل 21 مليوناً و256 ألفاً و489 مسافراً خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 55.8% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، مقترباً بذلك من مؤشرات حركة السفر المحققة في الفترة نفسها من عام 2019 بنسبة 95.6%، ولتكون هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها المطار هذا المستوى من الأداء منذ الربع الرابع من عام 2019، عندما بلغ متوسط حركة المسافرين الشهرية سبعة ملايين مسافر.

وبناءً على تلك المؤشرات، قالت مؤسسة مطارات دبي، إنها رفعت توقعاتها لحركة المسافرين خلال العام الجاري إلى 83.6 مليون مسافر، بعد الأداء القوي الذي سجله مطار دبي الدولي خلال الربع الأول.

وواصل مطار دبي الدولي الاحتفاظ بمركزه الأول، بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة في العالم خلال يوليو الجاري، وبلغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي، جاوز 4.9 ملايين مقعد خلال يوليو الجاري مقارنة بنحو 4.63 ملايين مقعد مجدول في يونيو السابق بنسبة نمو تبلغ نحو 6%.

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