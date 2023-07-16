حمدان بن محمد: برؤى محمد بن راشد.. دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للاقتصاد العالمي

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة رئيسة للاقتصاد العالمي، ترجمة لرؤى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهاته بتوفير أفضل الشروط لاستدامة النمو الاقتصادي، وتسخير الإمكانات والطاقات الخلّاقة، للارتقاء الدائم بمؤشرات التنافسية العالمية، لتكون دبي الوجهة الأكثر موثوقية وأماناً وجاذبية للعمل والعيش في العالم.

مسيرة طويلة

وقال سموّه لدى اطلاعه على تقرير حول أبرز ملامح اقتصاد دبي خلال النصف الأول من عام 2023: «ما نشهده اليوم من إنجازات اقتصادية، وما نطمح لتحقيقه في المستقبل، هو ثمرة لمسيرة طويلة من التخطيط الاستراتيجي، والعمل المؤسسي الفعّال ومرونة الإجراءات، وكفاءة التعامل مع المستجدات العالمية والتوجهات الجديدة في عالم المال والأعمال، وثقة كبريات المؤسسات الاستثمارية، والشركات الدولية وأقطاب الأعمال».

وأضاف سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «مؤشرات أدائنا الاقتصادي في النصف الأول من عام 2023، فاقت التوقعات، ما يعزّز ثقتنا وتفاؤلنا بتسجيل نتائج قياسية في الأشهر المقبلة، ما يبشر بانطلاقة جديدة في عام 2024، تلبي طموحاتنا في الوصول إلى بيئة الأعمال المثالية، ومعدلات نمو اقتصادي قوية، بما يسرّع تحقيق مستهدفات (أجندة دبي الاقتصادية D33) الساعية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وزيادة مستويات الرفاه المنشودة لشعبنا».

وأعرب سموّه عن سعادته بالنتائج التي سجّلها اقتصاد دبي في النصف الأول من العام الجاري، وقال: «دبي أفضل وجهة سياحية في العالم.. استقبلنا أكثر من 8.5 ملايين زائر دولي خلال ستة أشهر.. 652 مليار درهم القيمة السوقية لأسهم الشركات المُدرجة في سوق دبي المالي.. ودبي بين ثلاث مدن عالمية الأكثر جذباً للأثرياء، وبين أكثر مدن العالم تعافياً من أزمة (كوفيد-19).. نفخر بما حققناه خلال الأشهر الماضية.. ونفخر بثقة العالم بنا».

الفوز بثقة العالم

وفي تغريدة على موقع التدوين «تويتر»، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «اطلعت على تقرير لأبرز ملامح اقتصاد دبي خلال النصف الأول من عام 2023، والذي حققنا خلاله النمو والصدارة في العديد من المجالات الاقتصادية صنفت دبي كأفضل الوجهات السياحية العالمية لعام 2023، واستقبلنا أكثر من 8.5 ملايين زائر، كما تصدرت دبي المدن الأكثر جذباً للأثرياء وبلغ إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في (ناسداك دبي) 75 مليار دولار كأحد أكبر أسواق إدراج للصكوك في العالم كما شهدت دبي تداولات عقارية بقيمة 285 مليار درهم».

وأضاف سموه: «برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ووفق أجندتها الاقتصادية D33 تواصل دبي الفوز بثقة العالم، وستبقى الوجهة المفضلة للناس للعمل والعيش».

نموذج عالمي

وحقق اقتصاد دبي في النصف الأول من عام 2023 نسب نمو قوية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يصبّ في إطار تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لجعل اقتصاد دبي نموذجاً عالمياً في مواكبة المتغيرات بمرونة وكفاءة عالية وقدرة على رصد الفرص المتاحة، وتحقيق النمو والازدهار عبر تمكين سياسات التنويع الاقتصادي، بهدف تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وجهة مفضلة

وواصلت دبي وللعام الثاني على التوالي إثبات تفوقها وريادتها العالمية، بعد أن تصدرت التصنيف الدولي للوجهات العالمية المفضلة للمسافرين لعام 2023 خلال الحفل السنوي الذي تقيمه Tripadvisor «تريب أدفايزر»، إذ ينسجم اختيار المسافرين للإمارة كوجهة مفضلة، للمرة الثانية على التوالي، مع الجهود المبذولة لتعزيز اقتصاد الإمارة المتنامي.

ويدعم هذا الإنجاز تحقيق أهداف «أجندة دبي الاقتصادية D33»، والتي تسعى لجعل دبي واحدة من أهم ثلاث وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة التخصصية والأعمال، كما يؤكد مكانتها كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

• 285 مليار درهم إجمالي قيمة التصرفات العقارية في النصف الأول.

• 652 مليار درهم القيمة السوقية لأسهم الشركات المُدرجة في سوق دبي المالي.

• 75 مليار دولار قيمة الصكوك المُدرجة في «ناسداك دبي»، كأحد أكبر أسواق إدراج الصكوك في العالم.

دبي وجهة رئيسة للأثرياء

رسّخت دبي مكانتها وجهة رئيسة للأثرياء، بعد أن باتت بين ثلاث مدن عالمية الأكثر جذباً لهم، وبين أكثر مدن العالم تعافياً من أزمة «كوفيد-19»، بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية القوية والنهضة الاقتصادية الكبيرة، وتوفيرها مجموعة واسعة من الفرص التجارية الجاذبة لكبار رجال الأعمال.

وتدعم هذه المكانة التي تحظى بها دبي لدى أثرياء العالم، مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33»، التي تسعى إلى رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد دبي إلى متوسط 60 مليار درهم سنوياً للعقد المقبل، بعد أن نجحت دبي في وضع أسس متينة لعلاقتها مع المستثمر الأجنبي، نتيجة الثقة المتبادلة التي ترسخها عوامل عدة، من بنية تحتية تعتبر من الأعلى كفاءة عالمياً، وأطر تنظيمية وتشريعية مرنة تراعي المصالح المشتركة مع المستثمرين كافة.

أكثر من 8.5 ملايين زائر دولي خلال النصف الأول

أثبتت دبي قدرتها الكبيرة على تجاوز التحديات كافة التي تفرضها المتغيرات العالمية المحيطة، بعد أن حققت نتائج قياسية على مستوى أعداد زوار المدينة خلال النصف الأول من العام الجاري، والذين وصل عددهم إلى أكثر من 8.5 ملايين زائر دولي، وهو ما يؤكد تسارع وتيرة استعادة الزخم القوي لقطاع السياحة. وتستند هذه الإنجازات إلى جملة من المقومات، من أهمها البنية التحتية الرائدة، والمنشآت السياحية والقطاعات الخدمية التي تعمل وفق أرقى المواصفات العالمية، ما يصبّ في إطار تحقيق مستهدفات «D33».

«دبي المالي» أفضل الأسواق العربية أداءً

قدّم سوق دبي المالي خلال عام 2023 أداءً استثنائياً عزّز مكانته الرائدة على مستوى المنطقة، إذ ارتفع مؤشر سوق دبي المالي إلى 3792 نقطة وبمقدار نحو 14% منذ بداية عام 2023 حتى منتصفه، وهو من أفضل الأسواق العربية أداء، وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بمقدار 71 مليار درهم لتصل إلى 652 مليار درهم، فيما تجاوز حجم التداول منذ بداية العام الـ46 مليار درهم. وبلغت نسبة تداولات المؤسسات في سوق دبي المالي 57%، كما بلغت حصة الأجانب من التداولات في سوق دبي المالي 48%. وتعزّز هذه الأرقام مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي وبما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تضع ضمن أولوياتها الرئيسة أن تكون دبي ضمن أهم أربعة مراكز مالية عالمية.

وحققت «بورصة ناسداك دبي» نتائج قوية، خلال عام 2023، إذ وصل إجمالي قيمة الصكوك المُدرجة في «ناسداك دبي» إلى 75 مليار دولار، كأحد أكبر الأسواق إدراجاً للصكوك في العالم.

أداء قوي للقطاع العقاري

واصل الطلب على العقارات في دبي نموه القوي في عام 2023، إذ بلغ إجمالي قيمة التصرفات العقارية في النصف الأول من العام الجاري 285 مليار درهم.

ويشكّل الأداء القوي للقطاع العقاري، داعماً قوياً لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، الرامية إلى توفير مناخ عالمي لممارسة الأعمال والاستدامة، يواكبه تطور في بنيتها التحتية بأسلوب يرسّخ مكانة دبي كأفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة.

ولي عهد دبي:

■ «بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي ستكون الوجهة الأكثر موثوقية وأماناً وجاذبية للعمل والعيش في العالم».

■ «المؤشرات تلبّي طموحاتنا في الوصول إلى بيئة أعمال مثالية ومعدلات نمو اقتصادي قوية تسرّع تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

■ «ما نشهده من إنجازات اقتصادية ثمرة لمسيرة طويلة من التخطيط الاستراتيجي والعمل المؤسسي الفعّال ومرونة الإجراءات».

■ «مؤشرات أدائنا الاقتصادي في النصف الأول من عام 2023 فاقت التوقعات، ما يعزّز ثقتنا وتفاؤلنا بتسجيل نتائج قياسية في الأشهر المقبلة».

• دبي أفضل الوجهات السياحية في العالم لعام 2023 بحسب موقع «تريب أدفايزر».

• دبي بين 3 مدن عالمية الأكثر جذباً للأثرياء، ومن بين أكثر مدن العالم تعافياً من أزمة «كوفيدـ19».