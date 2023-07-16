«ديوا» تستقطب أبحاثاً من 95 جامعة ومركزاً عالمياً في 36 بلداً

استقبلت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أبحاث مجموعة كبيرة من الخبراء والباحثين من 95 جامعة ومركزاً بحثياً عالمياً من 36 بلداً حول العالم، للمشاركة في الدورة الأولى من «مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية 2023»، وعرض أوراقهم البحثية واكتشافاتهم العلمية في أول مؤتمر علمي وتقني من نوعه في المنطقة متخصص في مجال أنظمة الطاقة الشمسية، والذي تنظمه الهيئة في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.



منصة مثالية

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «الدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أسهم في جعل الهيئة إحدى أهم المساهمين في تطوير قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة حول العالم».

وأضاف أن «(مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية 2023) يوفر منصة مثالية لعرض أحدث الابتكارات والبحوث والاكتشافات العلمية في مجال الطاقة الشمسية، إذ يجمع المؤتمر العلماء والباحثين والمستثمرين وكبار المتحدثين العالميين، لتبادل المعارف والرؤى ومناقشة أهم الأفكار والبحوث».

وأكد الطاير أن «الهيئة تولي أهمية كبرى للبحوث والتطوير في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة والتي تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركزة، والطاقة الكهرومائية، والهيدروجين الأخضر، وغيرها، انسجاماً مع (استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)، و(استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي) لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050».



أوراق بحثية

من جانبه، لفت النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، المهندس وليد بن سلمان، إلى أن «الأوراق البحثية التي ستشارك في المؤتمر تتمحور حول مجموعة واسعة من الموضوعات، منها المفاهيم الجديدة وغير التقليدية للتقنيات المستقبلية، ومواد وأجهزة الخلايا الكهروضوئية السيليكونية، والبيروفسكيت والمواد العضوية والخلايا الشمسية، والنماذج الكهروضوئية، وموثوقية الأنظمة الكهروضوئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمصادر الشمسية للأنظمة الكهروضوئية، والتنبؤ بإنتاج الطاقة الشمسية، والأجهزة الإلكترونية لتحويل الطاقة، وتكامل الشبكة، وجميع الميادين التي من شأنها تسريع التحول إلى الطاقة الخضراء».



إقبال كبير

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر إقبالاً كبيراً، حيث أنه يقام قبيل انعقاد الدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات في «مدينة إكسبو دبي» نوفمبر المقبل، وبالتزامن مع الدورة 25 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، الذي تنظمه الهيئة في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023، ويعتبر أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والقطاعات ذات الصلة، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم.

التقديم المتأخر

وذكرت «ديوا»أن الفرصة لا تزال متاحة للباحثين والعلماء، لتقديم أبحاثهم والمشاركة في المؤتمر خلال فترة التقديم المتأخر حتى الأول من أغسطس 2023 عبر: «https://mbrsic.ae/en/mena-sc».

كما يمكن للمهتمين بحضور المؤتمر، الاستفادة من خصم التسجيل المبكر الذي يستمر حتى 31 يوليو 2023 من خلال الرابط: «https://mbrsic.ae/en/mena-sc/registration/»، مشيرة إلى أنها توفر خصومات إضافية للطلاب ولأعضاء معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.