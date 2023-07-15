«أدنوك» تبدأ مفاوضات لدمج محتمل بين «بروج» و«بورياليس»

أكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أنها بدأت مفاوضات رسمية مع شركة «أو إم في إيه جي» (أو إم في)، حول إمكانية إنشاء كيان قابض جديد للبتروكيماويات، وذلك من خلال الدمج المقترح لحصصهما الحالية في شركتي «بروج بي إل سي» (بروج) و«بورياليس إيه جي» (بورياليس)، في وقت تؤكد فيه «أدنوك» اهتمامها بدراسة هذه الفرصة التي تزخر بالعديد من الإمكانات الإيجابية.

وتعد «بروج» شركةً مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمتلك فيها «أدنوك» حصة تمثل نسبة 54%، وتمتلك «بورياليس» حصة 36%، فيما يمتلك مستثمرون أفراد ومؤسسات حصة 10% من أسهم «بروج». أما شركة «بورياليس»، فهي مملوكة بنسبة 75% من قبل شركة «أو إم في»، بينما تمتلك «أدنوك» 25% من أسهمها.

وتُجري «أدنوك» هذه المفاوضات بصفتها مساهماً مالكاً لحصة الأغلبية في شركة «بروج»، مع «أو إم في» كمساهم يمتلك حصة الأغلبية في «بورياليس»، على أن يخضع القرار النهائي بخصوص الصفقة لعمليات الحوكمة في «بروج» والأطراف ذات الصلة.