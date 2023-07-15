«التحالف العالمي للفنادق»: الإمارات ضمن أفضل 3 أسواق أداءً عالمياً في الإيرادات

قال التحالف العالمي للفنادق إنه سجل إيرادات بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار أميركي (نحو 4.4 مليارات درهم) خلال النصف الأول من العام الجاري؛ مضيفاً أن دولة الإمارات حلت ضمن قائمة أفضل ثلاثة أسواق أداء حول العالم من حيث الإيرادات.

وذكر «التحالف»، الذي يدير برنامج ولاء يضم 800 فندق في 100 دولة، أنه سجل نمواً بنسبة 122% في الإيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري؛ مشيراً إلى انتعاش كبير في مؤشرات السفر على الصعيد العالمي في مختلف الأسواق وفي مقدمتها أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

وكان «التحالف العالمي للفنادق»، وهو أكبر تحالف في العالم للعلامات التجارية الفندقية المستقلة، قد أكد سابقاً أن النتائج التي سجلتها دبي في معدلات التدفق السياحي، تضعها على المسار الصحيح، لتصبح الوجهة الدولية الأكثر زيارة، مشيراً إلى أن موقع دبي الاستراتيجي العالمي، والسياسات الصديقة للأعمال، والبنية التحتية المستقبلية، تجعل المدينة في غاية الجاذبية للشركات الدولية.

وذكر التحالف أن دبي الوجهة الدولية الأسرع تعافياً على مستوى العالم، إذ حققت معدلات تدفق للزوّار بلغت 98%، مقارنة بمستويات ما قبل جائحة (كوفيد-19)، لتتجاوز بذلك التوقعات التي قدمتها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة الخاصة بتعافي الأسواق.