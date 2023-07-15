كهرباء دبي تحتفل باليوم العالمي لمهارات الشباب 2023

تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمهارات الشباب 2023 والذي يصادف اليوم السبت. وتؤكد الهيئة التزامها بتزويد الشباب بالمهارات والأدوات اللازمة ليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة، وشركاء فاعلين في استشراف وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للأجيال الحالية والقادمة.

وأشارت الهيئة إلى أن حرصها على دعم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي أسهم في تعزيز ريادة المجلس على مستوى مجالس الشباب في دولة الإمارات.

ومنذ أكتوبر 2019 وحتى نهاية شهر مايو عام 2023، أطلق مجلس شباب الهيئة العديد من المبادرات لتوطيد أواصر التعاون مع مجالس الشباب في مختلف أنحاء دولة الإمارات، كما أطلق أكثر من 10 منصات اتصال لدعم جسور التواصل بينه وبين موظفي الهيئة من الشباب.