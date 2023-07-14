13.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 13.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع الجاري، تسجيل 3028 مبايعة بقيمة 11.82 مليار درهم، منها 618 مبايعة للأراضي بقيمة 6.19 مليارات درهم، و2410 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 5.63 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 68 مليون درهم في منطقة القوز الثانية.

وتصدرت منطقة القوز الثانية المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 271 مبايعة بقيمة أربعة مليارات درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 142 مبايعة بقيمة 385 مليون درهم وتلتها مدينة هند 4 بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 116 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا أهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 74 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية وأخيراً مبايعة بقيمة 71 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 267 مبايعة بقيمة 214 مليون درهم، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 259 مبايعة بقيمة 369 مليون درهم وتلتها الثنية الخامسة بتسجيلها 154 مبايعة بقيمة 283 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.53 مليار درهم، منها 70 رهناً لأراض بقيمة 394.92 مليون درهم و432 رهناً لفلل وشقق بقيمة 1.14 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 229 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 205 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 96 هبة بقيمة 426.09 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الروية الثانية بقيمة 151.52 مليون درهم، وأخرى في منطقة ند الحمر بقيمة 82 مليون درهم.