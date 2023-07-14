500 مليون درهم تسهيلات من "بنك المارية" لـ"التداول بالهامش"

استضاف سوق أبوظبي للأوراق المالية، توقيع اتفاقية بين بنك المارية المحلي وشركة الدار للأسهم والسندات، في خطوة لتمكين المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية من استغلال الفرص المتاحة في السوق من خلال الآليات العديدة التي يوفرها.

وستشهد الاتفاقية شراكة بين بنك المارية المحلي، مع شركة الدار للأسهم والسندات، لتقديم تسهيلات تداول بالهامش لمستثمري "الدار" تصل حتى 500 مليون درهم، لتمكينهم من تحقيق أهداف التداول الخاصة بهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتسهيلات التداول بالهامش هذه حصرية لعملاء الدار الذين يتداولون في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ووفقًا للاتفاقية المبرمة بين الطرفين، ستعمل شركة الدار كوكيل لبنك المارية المحلي في عمليات التمويل وتتولى تطبيق قواعد التداول بالهامش المعمول بها نيابة عن البنك.

ومن أجل أن يتمتع العملاء بتجربة تداول سلسة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يجب عليهم فتح حساب مصرفي في بنك المارية المحلي وحساب تداول بالهامش في شركة الدار للأسهم والسندات، بحيث تكون الأنظمة مترابطة وتصبح تجربة التداول الخاصة بهم سلسة.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، عن الاتفاقية قائلًا: "إن العمل مع شركاء طموحين مثل بنك المارية المحلي وشركة الدار للأسهم والسندات لتسهيل الوصول إلى الفرص الفريدة المتوفرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يدعم مهمتنا لدفع عجلة النمو في السوق من خلال نظام متكامل مبتكر وشفاف. كما تعزز هذه الخطوة التزامنا بتحفيز التواصل مع السوق وتسهيل التداول، وبالتالي تتماشى مع استراتيجيتنا لتعزيز السيولة وجذب مجموعة أكبر من المستثمرين."

وتعليقًا على هذه الاتفاقية، قال السيد محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: "هذا المنتج هو الأول من نوعه في الإمارات ويقدم تجربة رقمية فريدة وسهلة تتماشى مع رؤية قيادتنا تجاه التحوّل الرقمي. لدينا ثقة مطلقة في أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية حيث تم وضع أسس مالية لتعزيز سيولة الأسواق والاستثمارات الأجنبية في المقابل".

وأضاف: "هذه التجربة هي الخطوة الأولى في إنشاء منصة رقمية توفر خدمات التداول بالهامش في الأسواق المحلية، ونهدف لاستقطاب بنوك وشركات وساطة أخرى لتوفير تسهيلات التداول بالهامش والاستثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وهذا الإطار هو نتيجة جهد مشترك بين بنك المارية المحلي وشركة الدار للأسهم والسندات، ولا يسعنا إلا أن نشكر سوق أبوظبي للأوراق المالية على جهودهم وتعاونهم المستمر الذي أدى إلى هذه الاتفاقية".

وقال السيد محمد الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الدار للأسهم والسندات: "يأتي توقيع هذه الاتفاقية تتويجًا للمساعي الجماعية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبنك المارية المحلي وشركة الدار لتقديم حلول آلية متوافقة مع أفضل الممارسات المعمول بها؛ الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى زيادة سيولة السوق وتطوير الميزة التنافسية بين بنك المارية المحلي وشركة الدار، فينعكس على مصالح العملاء".