أراضي دبي وسلطة دبي للتطوير، يعزّزان تعاونهما لتحقيق الرؤية الاستراتيجيّة للإمارة

أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسلطة دبي للتطوير، مذكرة تفاهم تهدف إلى زيادة وتعزيز التعاون والتنسيق المتبادل بينهما لتحقيق رؤية واستراتيجيّة دبي والمصلحة العامة، عبر توسيع دائرة الأنشطة التعاونيّة بين الطرفين، انطلاقاً من مسؤوليتهما ومصالحهما المشتركة في العمل على تطوير وترسيخ مكانة القطاع العقاري في إمارة دبي.

شهد توقيع المذكرة كلّاً من المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في أراضي دبي، ماجد صقر المرّي، ونائب المدير العام للتخطيط والتطوير العمراني في سلطة دبي للتطوير، بدر القرقاوي. واتفق الطرفان على المشاركة في تبادل المعلومات لضمان تحقيق التكامل الشامل لتقنياتهما بما يخدم مصلحة المتعاملين، بحيث يشمل هذا التكامل مشاركة بيانات قطعة الأرض من معلومات المطور وتفاصيل المالك، ومشاركة مستند الخارطة الموقعيّة، ومشاركة تفاصيل شهادة إنجاز المبنى. كما أكّدت المذكرة على ضرورة العمل سوياً لتنفيذ مبادرات حكومة دبي مثل الخارطة الموقعيّة الموحّدة.



وأكّد ماجد المرّي، أهميّة مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي مع الشركاء، لما في ذلك من مصلحة عُليا لتحقيق الرؤى الاستراتيجيّة لإمارة دبي والسير وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وفي مقدمتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الذي أعلن مؤخراً عن أجندة دبي الاقتصاديّة (D33) الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل 3 مدن اقتصاديّة حول العالم.