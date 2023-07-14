"العالمي للفنادق": الإمارات ضمن أفضل 3 أسواق أداء في الإيرادات
قال التحالف العالمي للفنادق إنه سجل إيرادات بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار أميركي(نحو 4.4 مليارات درهم) خلال النصف الأول من العام الجاري؛ مضيفا أن دولة الإمارات حلت ضمن قائمة أفضل 3 أسواق أداء حول العالم من حيث الإيرادات.
وذكر التحالف الذي يدير برنامج ولاء يضم 800 فندقا في 100 دولة أنه سجل نموا بنسبة 122% في الايرادات خلال النصف الأول من العام الجاري؛ مشيرا إلى انتعاش كبير في مؤشرات السفر على الصعيد العالمي في مختلف الأسواق وفي مقدمتها أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.
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