«كهرباء دبي» تحصل على تقرير مطابقة «صافي الانبعاثات الصفري»

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، على تقرير مطابقة «صافي الانبعاثات الصفري» بعد عملية تدقيق شاملة أجرتها شركة «دبليو 3 سلوشنز» الأميركية عن طريق شركة «كانا غلف» للمواصفات العالمية، وذلك وفقاً لمعايير اتفاقية ورش العمل الدولية (IWA 42:2022) التي تم الإعلان عنها للمرة الأولى خلال الدورة 27 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) التي عقدت في مدينة شرم الشيخ في مصر العام الماضي. وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «في إطار رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، نولي أهمية كبرى للاستدامة التي تعد جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الهيئة ونتبناها في جميع عملياتنا ومشاريعنا. ويتوج حصول الهيئة على تقرير مطابقة (صافي الانبعاثات الصفري) خلال (عام الاستدامة) في دولة الإمارات التي تستعد خلاله لاستضافة مؤتمر (كوب 28)، في مدينة إكسبو دبي، جهودنا في تطبيق مبادئ الاستدامة تحقيقاً لرؤية وتوجيهات القيادة لترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الأخضر في العالم».

وقال رئيس شركة «كانا غلف» للمواصفات العالمية، الدكتور عمرو طالب: «تعد الإمارات من بين الدول الرائدة الملتزمة بتحقيق أهداف الحياد الكربوني على المستويين المحلي والعالمي منذ اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ في عام 2015 (COP21)، وقد تجلى هذا الالتزام بوضوح من خلال هيئة كهرباء ومياه دبي التي تعمل بجد لتطبيق معايير (صافي الانبعاثات الصفري). وقد تضمنت عملية التدقيق التي أجريناها مراجعة مكثفة للوثائق والمستندات والتحقق من الأدلة، بالإضافة إلى عدد من الزيارات الميدانية. ونجحت الهيئة في الحصول على تقرير مطابقة (صافي الانبعاثات الصفري)، ما يؤكد التزامها القوي بتحقيق الحياد الكربوني».