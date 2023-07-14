مذكرة تفاهم بين بلدية دبي و«دييز» للتعاون في «آفاق دبي»

وقّعت بلدية دبي وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، مُذكرة تفاهم للتعاون والتطوير في إطار مشروع آفاق دبي، الذي يُعنى بتخطيط المسارات ومواقع المطارات والمهابط للطائرات بدون طيار، بهدف دعم تطلعات وخطط إمارة دبي في مجال التنقل الجوي، وتحقيق أهداف واستراتيجيات بلدية دبي في مشروع آفاق دبي في ما يخص تخطيط مسارات للطائرات من غير طيار ومواقع المطارات ومهابط الطيران المنخفض، وذلك بالاعتماد على خبرات الشركاء في اشتراطات الطيران المدني والسياسات المتعلقة به، وخبرات البلدية في التخطيط العمراني.

ووُقِّعت مذكرة التفاهم بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، المهندسة مريم عبيد المهيري، والمدير التنفيذي لقطاع الهندسة والاستدامة في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، المهندس معمر خالد الكثيري.

وقالت المهيري: «تتماشى الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية المرتبطة بمشروع آفاق دبي مع تطلعات إمارة دبي وخططها في مجال البنية التحتية لقطاع الطيران ومواقع المطارات والمهابط المخصصة للطائرات بدون طيار، بما يطور من الخدمات المرتبطة بهذا القطاع، ويرسّخ جاذبية وريادة وتنافسية دبي ومكانتها في مجال التنقل الجوّي. كما تفتح المذكرة آفاقاً للتعاون الاستراتيجي وتبادل الخبرات والمعارف في مختلف مجالات عمل بلدية دبي و(دييز)، والاستفادة من الخدمات المشتركة المُقدمة والتي تخدم المشروع، وبما يعزز جهود البلدية في تبني ودعم الحلول الرائدة في مجال نظم المعلومات الجغرافية على مستوى إمارة دبي». من جهته، قال الكثيري: «تندرج هذه الخطوة في إطار التزام سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة بتعزيز كل أشكال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية في إمارة دبي ودولة الإمارات لتقديم التسهيلات الممكنة والدعم اللازم لخطط إمارة دبي المستقبلية في مجال التنقل الجوي وغيره من القطاعات، وذلك بما من شأنه تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة لإمارة دبي، وترسيخ سمعتها نموذجاً عالمياً يحتذى».