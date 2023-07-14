دبي ضمن أفضل الواجهات المائية الفاخرة في العالم

تصدرت عقارات الوجهات البحرية في إمارة دبي الطلب على المشروعات العقارية، بيعاً وتأجيراً وقيمةً، لتعطي مؤشراً حقيقياً على الانتعاش المذهل في سوق العقارات المتنامية.

وأكد عقاريون، لـ«الإمارات اليوم»، أن الواجهات البحرية في دبي لاتزال تحصد المزيد من النجاحات والجاذبية التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، ومازالت مشروعات الواجهات المائية تتمتع بالزخم نفسه من حيث الكم والقيمة، لتتقدم إمارة دبي على المدن العالمية، بما في ذلك باريس وجنيف ولندن وبرلين، كواحدة من أفضل الواجهات المائية الفاخرة في العالم من حيث القيمة والأسعار.

وأكد عقاريان، لـ«الإمارات اليوم»، أن المخطط الجديد لمشروع تطوير «نخلة جبل علي»، أحدث المشروعات في الإمارة، سيرفد سوق دبي العقارية بمزيد من أصحاب الثروات والمليونيرات الجدد، مستندين إلى أن مشروع التطوير سيرسي معايير عالمية جديدة في طريقة العيش على الواجهة البحرية، وتوفير مجموعة استثنائية من وسائل الراحة العصرية.

ورصدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مبيعات تسع جزر اصطناعية في دبي، والتي تشمل إضافة إلى نخلة جميرا، وجميرا باي، كلاً من مدينة دبي الملاحية، ولؤلؤة جميرا (بيرل جميرا)، إضافة إلى «مشروع لامير»، الذي يضم مشروعات سكنية راقية على جزيرتين، إضافة إلى جزر العالم، ودبي هاربور، وجزر دبي، المعروفة سابقاً بجزر ديرة أو نخلة ديرة، إضافة إلى جزيرة «بلوووترز» وجزر العالم.

وسجلت الجزر التسع في دبي، خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري، 3802 صفقة بيع عقارية بقيمة تجاوزت 28.2 مليار درهم، أي ما يشكل 18.9% من مجمل المبيعات العقارية في دبي خلال هذه الفترة، والتي بلغت 149 مليار درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الأندلس كورت يارد للتطوير العقاري» الخبير في إدارة المحافظ الاستثمارية، صالح طباخ، إن «القطاع العقاري في دبي يوفر فرصاً جاذبة في جميع الفئات السكنية، وسط نشاط أكبر للعقارات الفاخرة، وعقارات الوجهات البحرية».

وأضاف أن «دبي حافظت على مكانتها كأحد أبرز الأسواق في عقارات الوجهات البحرية، ولاتزال السوق في حاجة إلى إطلاق المزيد من المشروعات من هذه الفئة لتلبية الطلب الكبير».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيليو العقارية»، زاهي قشوع، إن «دبي نجحت في تعزيز مكانتها وجهة عالمية جذابة للمستثمرين العقاريين، بفضل مقوماتها المتعددة، والتي من بينها ناطحات السحاب القائمة التي تشكل أيقونات معمارية وحضارية».

وأضاف أن «دبي تفوقت في مجال الإسكان الفاخر والعقارات ذات الوجهة البحرية، وتواكب باستمرار أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع، وسط إقبال غير مسبوق للأثرياء من جميع أنحاد العالم».

وتشهد سوق العقارات الفاخرة في الإمارة خلال الآونة الأخيرة، العديد من المشروعات الجديدة، التي تم إطلاقها أو سيتم إطلاقها قريباً لتلبية الطلب المتزايد على هذه الشريحة من العقارات.

وأشار إلى أن دبي تمثل واحدة من وجهات العقارات الفاخرة العالمية الاستثنائية، ما دفع العديد من المستثمرين الدوليين للبحث عن منازل مطلة على الواجهة البحرية في مواقع حصرية، مع إطلالات بانورامية لا مثيل لها على أفق دبي.

ويعزز أحدث المشروعات التي تم الإعلان عنها، مكانة دبي الريادية كمركز عقاري رئيس، ومن أبرزها إعلان المخطط الجديد لمشروع تطوير «نخلة جبل علي»، بما يشمل المشروعات العقارية الفاخرة والمستدامة، وكذلك العقارات الفاخرة.

ويؤكد الشريط الساحلي لدبي على بحر الخليج العربي، من خلال مجموعة عقارات تنوعت بين الشقق والفلل والأراضي، على احتفاظ عقارات الواجهات البحرية في دبي بجاذبيتها.

وأسهم مستوى الجاذبية وطابع المنافسة العالمية الذي اكتسبته عقارات الواجهات البحرية في دبي، وفقاً لتصاميمها الفاخرة وإطلالاتها الساحرة، علاوة على أسعارها المغرية مقارنة بمدن عالمية أخرى، في رفع نشاط سوق العقارات الفاخرة، ودفع المطورين إلى الابتكار في طرح مشروعات مميزة، يمتزج فيها حس الإبداع في التصميم بروعة الموقع، ما عزز جاذبيتها أكثر للباحثين عن تجارب سكن متميزة.

وتعتبر مشروعات الواجهات البحرية الأقل تأثراً بجميع التطورات الضاغطة، سواء كانت مالية أو اقتصادية، وتستحوذ على طلب أعلى أو تكون أكثر استقراراً من غيرها من المشروعات في حالات التراجع، ما يجعل العائد الاستثماري لها الأكثر استقراراً، أو يقع ضمن معدلات العائد المطلوب من قبل المطورين العقاريين. وأثبتت التجارب السابقة قدرة عقارات الواجهات البحرية من المحافظة على توليد عوائد تأجيرية مرتفعة، مقارنة بالعقارات التقليدية.

الواجهة البحرية

تعد نخلة جميرا الواجهة البحرية الأكثر رواجاً في دبي، مع اجتذابها المزيد من الأثرياء، بجانب أن ندرة المعروض وحقيقة أن عقارات الواجهة البحرية عادة ما تكون الأفضل في فئتها من حيث المواصفات ووسائل الراحة، ساهمتا في الحفاظ على القيم العقارية لهذه المنطقة، متجاوزة أسعار العقارات في مناطق أخرى داخلية من المدينة بأكثر من 50%.

قناة دبي المائية

لاتزال قناة دبي المائية محوراً رئيساً لمشروعات الواجهات البحرية في الإمارة، ورافداً للسياحة بالمشروعات النوعية الطموحة ذات الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية بعيدة المدى.