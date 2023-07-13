«إثراء ديرة»: 600 منفذ بيع لتجارة التجزئة و100% نسب الإشغال

كشف المدير التنفيذي لإدارة الأصول في مؤسسة «إثراء دبي»، لاكلان جايد، أن «إجمالي عدد منافذ تجارة التجزئة في مشروع (إثراء ديرة)، جاوز حتى الآن 600 منفذ، منها 320 منفذ بيع متخصصاً في تجارة الذهب والمجوهرات، في الامتداد الجديد لسوق الذهب بالمنطقة، فيما تتوزع منافذ البيع بالتجزئة الأخرى بين مطاعم وأخرى في قطاعات التجزئة المختلفة».

وأضاف جايد خلال لقاء صحافي عقدته المؤسسة في دبي أمس، حول التطورات الجديدة لمشروع «إثراء ديرة» وخطط التوسع، أن «نسبة الإشغال في قطاع منافذ البيع بالتجزئة في المشروع بلغت 100%، مع وجود طلبات في قوائم الانتظار».

وأكد وجود زيادة ملحوظة في أعداد المتسوقين بنسبة وصلت إلى 35% خلال النصف الأول من العام الجاري، ترتفع إلى 400% للزوار خلال الفعاليات.

وتابع: «من المستهدف رفع عدد منافذ تجارة البيع بالتجزئة إلى 800 منفذ بيع، لمواكبة نمو الطلب الكبير الذي تشهده المنطقة خلال الأشهر المقبلة».

ولفت جايد إلى إن «مشروع (إثراء ديرة) يعمل على تطوير منطقة سوق الذهب في (ديرة)، بهدف تحويلها إلى مجتمع عمراني مستدام، فيما يسعى المشروع إلى تحقيق أهداف عدة، بما في ذلك إحياء المنطقة التاريخية في ديرة، وجذب الأعمال التجارية والمقيمين والسياح، وتعزيز مساهمات الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات التجزئة والسياحة والضيافة».

وأضاف جايد أن «المشروع يهدف إلى تنظيم حملات ترويجية تتوافق مع أجندة دبي الموسمية، لتعزيز مبيعات التجار، وتعزيز ممارسات التنمية المستدامة للحد من التأثير البيئي، فضلاً عن توفير فرص عمل وبرامج تدريب المهارات للمقيمين، لدعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في المنطقة».

وأكد أن «قطاع التجزئة في دبي يشهد زيادة ملحوظة بعد جائحة (كوفيد-19)، في وقت أسهم فيه هذه النمو بافتتاح مراكز تسوق جديدة، لمواكبة الطلب الكبير على منافذ البيع التي تستهدف أن تتخذ من دبي مركزاً لها».

وقال إن «دبي باتت سوقاً جاذبة للعلامات التجارية العالمية، بسبب التنوع الثقافي، وتعدد الجنسيات، فيما تفضل العديد من العلامات التجارية العالمية سوق التجزئة بدبي للاستفادة من زخم القطاع السياحي ونمو الطلب الاستهلاكي».

وكشف جايد أن «مشروع (إثراء ديرة) رصد جوائز بقيمة 1.2 مليون درهم خلال العام الجاري، لتحفيز الزوار على زيارة المنطقة والتسوق منها»، لافتاً إلى أن «المشروع يضم 50 مبنى متعدد الاستخدامات، لوحدات سكنية وتجارية ومكتبية، ومنافذ بيع بالتجزئة، وفنادق من علامات تجارية عالمية تضم أكثر من 1450 غرفة وشقة، كما يضم المشروع امتداد سوق الذهب في دبي».